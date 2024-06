Fondazione Caricento, il bilancio. Cavicchi confermata presidente

Un calendario dei lavori fitto quello dell’altro ieri alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, che ha visto riunirsi l’assemblea dei soci per esprimere il parere al bilancio di esercizio 2023 e il Consiglio di indirizzo per approvare in via definitiva il bilancio ed eleggere il nuovo consiglio di amministrazione per il prossimo quadriennio 2024/28. "Un bilancio sano e molto simile a quello dello scorso anno" sono state le parole della presidente Raffaella Cavicchi, che ne ha poi snocciolato i principali dati: dividendi, dalle 4.601.995 azioni Credem, 1.985.658,35 euro, dei quali 467mila rappresentati dai dividendi distribuiti dalla Holding Cr Cento che possiede 1.176.503 di azioni Credem.

Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni che garantisce la continuità dell’attività istituzionale della Fondazione, è passato dai 443.395 euro del 31 dicembre 2022 ai 759.962 al 31 dicembre 2023 grazie a un avanzo d’esercizio pari a 1.245.831 euro che ha permesso di rispettare il progetto di ripartizione previsto nel documento programmatico previsionale 2024 con l’accantonamento al fondo di stabilizzazione di 195.339 euro.

Nel complesso sono stati erogati 276.340 euro per i settori rilevanti (educazione, arte e cultura, volontariato e filantropia, assistenza agli anziani (e 63mila euro per le erogazioni negli altri settori statutari (crescita e formazione giovanile, ricerca scientifica e protezione civile), per un totale erogato nell’esercizio 2023 di 339.340 euro. Effettuati gli accantonamenti previsti per legge, l’importo totale che viene messo a disposizione dell’attività erogativa complessiva del 2024, risulta complessivamente pari ad 600mila euro: 450mila per i settori rilevanti, e 150mila per i settori ammessi. Al termine della presentazione del bilancio e dopo che il presidente del Collegio dei revisori Antonio Bragaglia si era pronunciato positivamente alla proposta di bilancio, l’assemblea ha espresso all’unanimità parere favorevole alla proposta che, successivamente, è stato approvato in via definitiva, sempre all’unanimità, dal Consiglio di indirizzo.

Al termine dei lavori assembleari, il Consiglio di indirizzo ha provveduto con votazione unanime, alla riconferma dell’intero Consiglio di amministrazione uscente: Domenico Regazzi, Carlo Negrini, Elisa Cavicchi, Federico Carlini e Raffaella Cavicchi quale presidente per il quadriennio 2024/28. "Ringrazio tutti i componenti del Consiglio di indirizzo per la fiducia che ancora una volta hanno accordato a me e a tutti i colleghi consiglieri – le parole della neo riconfermata presidente Cavicchi –, questo secondo mandato ci darà la possibilità di concludere percorsi iniziati, e avere una visione più consapevole sulle necessità della città e di una comunità che ci vedrà sempre al suo fianco".