Fondazione Caricento, il bilancio supera l’esame

Un incontro veloce ma denso di contenuti, quello che si è tenuto ieri nel salone di rappresentanza di Credem Banca, che ha visto riunirsi prima l’assemblea dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, chiamata ad esprimere il parere al Bilancio di Esercizio 2024 e, a seguire, il Consiglio di Indirizzo per approvarlo in via definitiva.

"Un bilancio sano con ottimi risultati", sono state le parole della presidente Raffaella Cavicchi, che ne ha poi snocciolato i principali dati: dividendi complessivi pari a 3.415.297 euro, dei quali 2.991.297 rivenienti dalle n. 4.601.995 azioni Credem e 424.000 dalle azioni Holding Cr Cento; un avanzo d’esercizio di 2.589.625 euro, più che raddoppiato rispetto all’anno precedente, che permetterà di rispettare il progetto di ripartizione previsto nel Documento Programmatico Previsionale 2025. Per quanto riguarda l’attività istituzionale, nel 2024 sono state deliberate erogazioni per 655.158 euro nei settori rilevanti (Educazione, Arte e Cultura, Volontariato e filantropia, Assistenza agli anziani) e 75.285 negli altri settori ammessi: crescita e formazione giovanile, ricerca scientifica e protezione civile; per un totale deliberato nell’esercizio 2024 di 730.443 euro.

Al termine della presentazione del bilancio e dopo che il presidente del Collegio dei Revisori Antonio Bragaglia ha espresso un giudizio favorevole sulla proposta di Bilancio anche l’assemblea, all’unanimità, ha espresso parere favorevole alla proposta di Bilancio che, successivamente, è stato approvata in via definitiva dal Consiglio di Indirizzo.

"Malgrado un contesto internazionale che mostra ancora squilibri strutturali e un quadro geopolitico incerto e in continuo cambiamento – sono le parole della presidente Raffaella Cavicchi – la Fondazione ha aumentato la sua capacità di sostegno concreto al territorio. È cresciuto il numero delle erogazioni, ma soprattutto cresce l’entità delle risorse economiche investite. Siamo molto soddisfatti di ciò che abbiamo fatto lo scorso anno, e prevediamo di continuare nel segno della crescita".