Fondazione Cesta, nuove qualifiche: "Formazione chiave per lo sviluppo"

Sono stati consegnati nei giorni scorsi, alla Fondazione San Giuseppe Cfp Cesta, i certificati di qualifica per il corso Animatore di Comunità, realizzato grazie ai Fondi Europei della Regione Emilia-Romagna. Un traguardo significativo non solo per i partecipanti, ma anche per l’intero territorio, che beneficia di nuove figure professionali pronte a contribuire allo sviluppo sociale. Alla cerimonia ha partecipato l’assessore alla Scuola, Formazione e Cultura, Francesca Buraschi, che ha sottolineato l’impegno del Comune di Copparo, patrocinatore dell’iniziativa, "nel promuovere la formazione come strumento chiave per l’innovazione sociale e lo sviluppo territoriale". Ha inoltre messo in evidenza come il percorso formativo rispecchi le strategie di sviluppo delle Aree Interne, "grazie ai cui finanziamenti l’amministrazione comunale ha potuto avviare una delle prime iniziative di cooperazione di comunità nel ferrarese".

Il corso, progettato e gestito da Cfp Cesta, ha formato professionisti capaci di leggere e interpretare i bisogni delle comunità, riconoscere i momenti critici dei gruppi sociali e attivare reti territoriali per promuovere interventi di animazione e sviluppo. Un approccio che ha riscosso grande apprezzamento sia dalle aziende sia dal tessuto sociale locale. Durante la cerimonia sono stati premiati i nuovi qualificati: Monica Bergo, Nada Capatti, Carmela Caruso, Chiara Cenacchi, Giuseppina Chiozzi, Alice Dona`, Chiara Felletti, Elisa Finessi, Elham Lalbakhsh, Ilaria Mascellani, Lisa Moretti, Giulia Pasetti, Filippo Sarti, Cinzia Tartarini, Lisa Tosi e Ilaria Pensiero. Nel corso dell’evento è stata sottolineata l’importanza della formazione come leva per migliorare l’occupabilità: molti dei partecipanti hanno già trovato una collocazione lavorativa o potenziato la propria posizione professionale grazie alle competenze acquisite. "La collaborazione tra istituzioni locali e la Fondazione è un esempio virtuoso di come la formazione possa rispondere concretamente ai fabbisogni del territorio", ha affermato l’assessore Buraschi.

Valerio Franzoni