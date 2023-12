Fondazione Estense, avanti con la fusione

Si sono tenute, nella giornata di ieri, le riunioni di assemblea dei soci e organo di indirizzo della Fondazione Estense ed è stato così approvato il documento programmatico previsionale per l’esercizio 2024.

L’assemblea dei soci della Fondazione ha inoltre approvato il bilancio consuntivo del 2022 e il bilancio preventivo per l’anno 2024 della Fondazione Conte Olao Gulinelli. Ha preso atto inoltre dei bilanci consuntivi 2022 delle Fondazioni Giuseppe Pianori, Magnoni Trotti e Lascito Niccolini. La Fondazione proseguirà a sostenere economicamente, per il tramite dell’Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell’Emilia-Romagna, realtà di stampo volontaristico in ambito sociale che sono presenti sul territorio (nei 5 anni di assegnazione del Fondo cosiddetto di solidarietà sono stati erogati sul territorio di Ferrara circa 700.000 euro). Con il sostegno di Acri, Associazione Casse di Risparmio Italiane e Fondazioni Bancarie, che è stato confermato anche per il 2024, la Fondazione Estense potrà procedere nella definizione dell’indispensabile progetto di fusione con altro ente fondazionale, atto con cui potrà essere garantita la prosecuzione delle attività di sviluppo e sostegno socio-culturali che vengono svolte dall’ente ferrarese sul proprio territorio. Ex articolo 22 comma 1 lett. a) dello statuto, l’assemblea ha eletto sette componenti dell’organo di indirizzo, di cui ad oggi sono già membri al primo mandato, e che pertanto a scadenza proseguiranno in carica per un secondo ed ultimo quinquiennio con decorrenza 24 gennaio del 2024.

Si tratta di Artioli Angelo, Foscardi Luca, Giovannini Bianca Maria, Maragno Raffaele, Melloni Bruno, Piacentini Giorgio, Zaganelli Sergio. Anche l’organo di indirizzo è stato interessato da nuove elezioni, nello specifico ha provveduto alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di due sindaci, essendo scaduto il mandato del Presidente dottor Rollo e dei Sindaci dottor Argentini e dottoressa Vannini. L’Organo di Indirizzo non ha potuto ricandidare il Presidente, essendo al secondo mandato consecutivo, pertanto ha fatto pervenire la proposta di candidatura del Dott. Stefano Raddi, quale Presidente, già sindaco di questa Fondazione dal 2010 al 2019, e del Dott. Nicola Argentini e della Dott.ssa Simona Vannini per la carica di Sindaci. I candidati sono risultati tutti eletti.