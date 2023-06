Fondazione Estense, Bilancio 2022 a Pareggio, Sostegno Acri e Benefici Fiscali per Fusioni

Si sono tenute ieri le riunioni di assemblea dei soci e organo di indirizzo della Fondazione Estense ed è stato approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2022, in cui si prende atto che grazie al sostegno di Acri – Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio, garantito anche per l’esercizio 2022, il bilancio chiude a pareggio. Fondazione Estense continua incessantemente nella ricerca di una soluzione aggregativa, operazione che ora potrebbe essere agevolata dalla recente introduzione, con la legge di bilancio 2023, di una norma che prevede benefici fiscali per la Fondazione incorporante in un contesto di fusione con altra fondazione in crisi. Anche nel 2022 è stato possibile confermare l’attività erogativa sul territorio ferrarese a sostegno di progetti di volontariato e assistenza alle categorie più deboli, tramite il Fondo di Solidarietà, per oltre 450mila euro. Ciò ha permesso di accogliere nel 2022 sul territorio ferrarese dodici progetti per circa 120mila euro.

Nel corso del 2022 si è potuto disporre per fini erogativi della somma di 38.631 euro, grazie al risparmio di imposta ai fini Ires (sull’esercizio 2021).