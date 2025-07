Fondazione Estense. L’ultimo atto: donazione di 109 opere alla Pinacoteca

L’ultimo retaggio di quella che fu la Cassa di Risparmio – la Fondazione Estense – verrà fusa con quella di Modena. E a Ferrara cosa resta? Probabilmente una delle donazioni di opere d’arte più significative degli ultimi anni. Sono 109 capolavori: dallo Scarsellino al Dossi, passando per Cagnacci, finendo con Bisano, Bastianino e Garofalo. Un’immersione nella bellezza. Da ieri, anzi, più precisamente dal 27 giugno scorso (data in cui è stato suggellato l’atto notarile) questo immenso patrimonio appartenuto alla fondazione Estense è diventato patrimonio di tutti, entrando nelle disponibilità della Pinacoteca nazionale di Ferrara.

È proprio il presidente della fondazione, Riccardo Maiarelli, a raccontare – proprio in Pinacoteca, nella tarda mattinata di ieri – la genesi di un’operazione che la portata della storia. "La decisione di donare le opere alla Pinacoteca – scandisce – è in qualche modo un’operazione di restituzione alla collettività di un patrimonio immenso, profondamente ancorato alla storia di Ferrara. Questi 109 dipinti hanno, non solo un valore storico, ma anche economico rilevante. Si parla di circa 6,7 milioni di euro".

Fra l’altro, precisa Maiarelli, quella alla Pinacoteca Nazionale è solo una delle donazioni perfezionate o in corso di realizzazione da parte della fondazione Estense. È stata infatti donata al Comune di Ferrara la Bibbia appartenuta al duca Borso d’Este, dieci ritratti di Remo Brindisi al comune di Portomaggiore e altrettante ceramiche storiche sempre all’amministrazione estense.

A proposito di pregnanza artistica è lo storico dell’arte Marcello Toffanello a offrire un excursus sulle opere donate dalla fondazione, ricordando una consolidata tradizione alla valorizzazione dell’Officina Ferrarese (come la definì l’indimenticato Roberto Longhi) da parte di Carife. Tra una citazione di Guicciardini, una della Yourcenar e una di D’Annunzio, è Alessandra Necci (direttrice delle Gallerie estensi) a suggellare il momento. "Questa operazione di fusione tra la fondazione estense e quella di Modena – spiega – si inserisce in una straordinaria tradizione che porta il nome della dinastia che governò Ferrara, per la quale nutro da sempre una grande passione. Siamo profondamente grati che la fondazione abbia scelto di fare questa donazione e crediamo che rendere la collezione patrimonio collettivo sia un atto non solo necessario, ma dovuto".

Accanto alle opere – è una delle clausole sancite dal contratto stipulato dal notaio – sarà collocata una targhetta che ne definirà la provenienza ricordando la donazione. "Il valore di questo gesto – analizza l’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli – non è solo nel fatto in sé di aver donato 109 opere di grande pregio alla collettività, ma sta soprattutto nella visione alla base: restituire alla città una parte della propria identità, della propria storia. Questi dipinti sono infatti una sorta di viaggio nel grande passato di cui questa città trasuda. Con le sue vie, i suoi monumenti. La prima capitale moderna del Rinascimento. Un atto, insomma, che testimonia ancora una volta l’indirizzo che l’amministrazione sta perseguendo da tempo: restituire a Ferrara il protagonismo culturale che merita".