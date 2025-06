Fondazione Estense, ok al bilancio: "Fusione con Modena, si procede". Solidarietà, fondi per 400 mila euro

Le riunioni di assemblea dei soci e organo di indirizzo della Fondazione Estense hanno approvato all’unanimità il consuntivo 2024, in cui si prende atto che, grazie al sostegno di Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa), garantito anche per l’esercizio 2024, il bilancio chiude a pareggio. Parallelamente prosegue tra Fondazione di Modena e Fondazione Estense il dialogo che potrebbe portare alla fusione per incorporazione. Dopo una prima e non vincolante lettera di intenti firmata a fine 2024, che prevedeva l’attivazione di un tavolo paritetico congiunto di confronto, a marzo scorso è stato sottoscritto un accordo quadro contenente le linee guida relative alla fusione, mentre è in corso di redazione il vero e proprio Progetto di fusione, che dovrà ricevere il benestare del Ministero dell’Economia e delle Finanze prima di essere sottoposto ad approvazione degli organi di indirizzo delle due fondazioni di origine bancaria. Anche nel 2024, tramite la Associazione delle Fondazioni bancarie dell’Emilia-Romagna, è stato possibile confermare l’attività erogativa sul territorio ferrarese a sostegno di progetti di volontariato e assistenza alle categorie più deboli, tramite il Fondo di Solidarietà, ammontante ad oltre 400 mila euro. Ciò ha permesso di accogliere, per complessivi 122.481 euro, sei progetti, che vertono su tre temi: sviluppo di autonomie delle persone svantaggiate, promozione dell’inclusione sociale e sostegno verso le giovani generazioni. Nel 2024 si è potuto disporre per fini erogativi della somma di 44.258 euro riveniente dal risparmio di imposta ai fini Ires (sull’esercizio 2023). "I dividendi percepiti – informa la Fondazione – concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare e ciò si traduce in un aumento delle disponibilità per gli interventi a sostegno delle comunità di riferimento". Dal 1 luglio 2024, gli uffici della Fondazione sono stati trasferiti in piazzetta dei Combattenti 3. Gli antichi arredi di palazzo Crema sono stati oggetto di un’asta tenutasi il 23 novembre. "Intendendo contribuire a diffondere la cultura del dono e della solidarietà, il ricavato, pari a 39.301,40 euro è stato devoluto in beneficenza stanziando 35.000 euro a favore dell’Azienda ospedaliero universitaria Clinica ostetrico-ginecologica per l’acquisto di un ecografo, e 4.301,40 euro a favore della Fondazione Ado Ets, in sinergia con la Fondazione Santini Gaetano ed Elvira che ha stanziato 15.699 euro per contribuire alla realizzazione di una pensilina di collegamento tra reception e ingresso dell’area degenze dell’Hospice".