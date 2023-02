’Fondazione Estense’ pronta alla fusione

Il Ministero dell’Economia dà avvio ai primi procedimenti di fusione tra le fondazioni bancarie in difficoltà. A ricevere l’avviso del Mef, c’è anche la Fondazione Estense. A confermare l’arrivo della missiva dal ministero è Gianni Polizzi, presidente della fondazione. "Circa un mese fa – spiega Polizzi – abbiamo ricevuto questa missiva dal Ministero, attraverso la quale si chiede espressamente di orientare l’azione delle fondazioni ‘fragili’ come la nostra verso le fusioni con realtà più solide".

Ovviamente a fronte di questa operazione le realtà finanziariamente più stabili usufruirebbero di uno sgravio fiscale notevole: per cinque anni l’onere che viene assunto dalla fondazione più robusta potrà essere detratto fino al 75%. Una defiscalizzazione che senz’altro non lascerà indifferenti eventuali partner. Su questo punto, però, Polizzi non si sbilancia. Nel senso che "sono ancora in corso delle valutazioni di eventuali fondazioni con le quali potrebbe avvenire il percorso di fusione".

Quel che è certo, invece, è che al netto dei tempi burocratici l’operazione riuscirebbe in maniera abbastanza agevole. "In questi anni – rivendica il presidente – grazie a una gestione oculata della Fondazione Estense, siamo riusciti a sanare tutte le posizioni debitorie e a razionalizzare le spese di gestione, oltre a quelle legate al personale. Dunque, un’eventuale fusione, sarebbe senz’altro agevolata". La Fondazione, oltre al patrimonio di opere d’arte e a qualche risparmio, detiene anche partecipazioni azionarie della Cassa Depositi e Prestiti. Ma l’aspetto che conveniente della fusione sarebbe la capacità erogativa. "Fondendoci con una realtà solida – chiude Polizzi – la fondazione riconquisterà la sua capacità erogativa autonoma".

