Fondazione ’Exodus’ cerca educatori per la comunità

La Fondazione Exodus onlus di don Antonio Mazzi è alla ricerca di Educatrici e Educatori , per comunità madre-bambino con problematiche di tossicodipendenza e disagio sociale, sulla base di un approccio di tipo terapeutico educativo. Riguarda la sede Exodus di Bondeno. Don Antonio Mazzi e la sua comunità stanno promuovendo la ricerca anche sui social. La comunicazione è chiara, tecnica, mirata. Si legge: I candidati dovranno: essere in possesso di laurea in Scienze dell’Educazione (triennale eo magistrale) oppure Educatore Professionale Socio-Pedagogico, essere disponibili a lavorare su turnazioni, avere grande capacità di adattamento, entusiasmo, voglia di progettare, passione per attività sportive, artistiche e musicali, disponibilità a spostamenti di brevi periodi per attività e progetti educativi itineranti, essere in possesso della patente B.