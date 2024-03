Fondazione Navarra in festa ’Premio Guidorzi’ assegnato per celebrare il centenario

Nei giorni scorsi si è concluso l’anno commemorativo del centenario della Fondazione per l’agricoltura Fratelli Navarra, con il premio Ciro Guidorzi all’istituto agrario Fratelli Navarra. Il dirigente scolastico Massimiliano Urbinati ha accolto il prefetto Massimo Marchesiello, il dirigente dell’ufficio scolastico Giuseppe Foti, il presidente del Collegio nazionale degli agrotecnici Roberto Orlandi, il presidente della giuria del concorso Maurizio Passerini, nonché il presidente della Fondazione per l’agricoltura Fratelli Navarra Nicola Gherardi Ravalli Modoni, i quali hanno conferito agli studenti più meritevoli premi e borse di studio. Presenti in rappresentanza del Comune anche Dorota Kusiak, assessore all’Istruzione e Angela Travagli assessore alle Attività produttive. In rappresentanza del Comune di Ostellato, dove si trova l’altra sede dell’istituto Navarra, l’assessore Elisa Panini.

L’evento finale del centenario della Fondazione è stato volutamente dedicato a Guidorzi, il preside che ha diretto l’istituto per un trentennio (1955-1985), e che ha portato questa scuola ad eccellere nella formazione di giovani agricoltori, conferendo loro competenze di alto livello. Guidorzi è stato un uomo appassionato e competente, che ha sempre posto attenzione al benessere degli studenti e al successo dell’istituto. Presenti all’evento i figli di Guidorzi, che attraverso la propria testimonianza hanno voluto condividere esperienze e ricordi legati al padre, sottolineando la sua dedizione e la sua capacità di ispirare gli altri.

Il premio Ciro Guidorzi è un concorso letterario, per il quale gli studenti sono stati chiamati a riflettere su come la frase del lascito testamentario di Severino Navarra ("Lascio tutta la mia sostanza per la istituzione di una scuola di agricoltura pratica, a beneficio dei giovani della provincia di Ferrara, convinto che sia necessaria allo sviluppo dell’agricoltura, nella quale è il vero avvenire del nostro paese e dell’Italia"), possa ancora oggi essere di ispirazione per il futuro e lo sviluppo del mondo agricolo e dei giovani che intendono approcciarsi alle professionalità del settore agrario. Il concorso è stato per i ragazzi un’opportunità per esprimere la propria creatività e per riflettere sull’importanza dell’agricoltura e dell’istruzione per il futuro della società. Gli elaborati, presentati sotto forma di racconto, poesia, saggio, intervista o vignetta sono stati valutati da una giuria, composta dal presidente Passerini, da un membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Navarra, Alfredo Bernard, e dalle docenti di lettere Valentina Giannini e Federica Pintus. I vincitori suddivisi per biennio e triennio, che si sono distinti per creatività, impegno e talento nella scrittura, si sono aggiudicati premi in denaro, sovvenzionati dal Collegio nazionale agrotecnici e agrotecnici laureati.

Contestualmente al concorso letterario sono stati conferiti altri riconoscimenti: miglior diplomato nell’anno scolastico 2022/23; borsa di studio allo studente con il miglior percorso scolastico finora raggiunto; borsa di studio agli studenti che si sono iscritti al corso di laurea in Agraria a Ferrara anno accademico 2023/2024; premio per la collaborazione a due studenti che si sono impegnati nel progetto Open Day, questi ultimi due finanziati dalla Fondazione Navarra. I riconoscimenti sono stati istituiti per premiare l’impegno e la dedizione degli studenti e per incentivare il proseguimento degli studi nel settore dell’agricoltura e delle scienze agrarie. Un altro momento di particolare emozione è stato quando, a sorpresa, sono stati chiamati sul palco della premiazione i primi diplomati con la qualifica di agrotecnici di cinquant’anni fa.