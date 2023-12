Fondazione Onda: gli ospedali di Cona, del Delta e di Cento insigniti dei Bollini rosa

Anche l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara e gli Ospedali di Cento e del Delta sono stati insigniti del Riconoscimento “Bollini Rosa” da parte della Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) per il biennio 2024-2025. L’attestazione viene assegnata gli ospedali impegnati, in tutte le regioni italiane, nella promozione della medicina di genere, distinguendosi per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e non solo.

L’Ospedale di Cona ha ricevuto il massimo riconoscimento, con tre Bollini rosa. L’Ospedale del Delta ne ha ricevuti due e quello di Cento uno. "In quanto referente Onda per la direzione sanitaria dell’Ospedale di Cona – sottolinea Cinzia Ravaioli - insieme a Maria Gloria Panizza (referente amministrativa del percorso), ringrazio la Fondazione per il riconoscimento ottenuto che consolida ulteriormente l’impegno per promuovere un approccio alla salute orientato al genere, con particolare attenzione a quella femminile, alla prevenzione primaria, alla diagnosi precoce e all’aderenza terapeutica con percorsi dedicati". "Un riconoscimento – afferma Valeria Baccello, referente Bollini Rosa dell’Ausl - per l’ottimizzazione e il miglioramento dei servizi nell’ottica di genere, tramite gli ospedali e i percorsi con i diversi servizi territoriali".