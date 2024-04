Fondazione Zanandrea. Il dono di Parmeggiani

CENTO

La generosità a volte riesce ad andare ben oltre la morte e lo sa bene la Fondazione Zanandrea, che in questi giorni è diventata beneficiaria di una speciale eredità che conta un lascito di immobili e finanziario che li aiuterà nelle loro attività. "Il dottor Mario Aldo Parmeggiani era nato a Cento il 27 agosto 1954 ed è prematuramente scomparso il 27 giugno del 2023 – spiegano dallo Zanandrea - Da tutta la comunità centese è ricordato per l’importante lavoro svolto dal punto di vista professionale, sia come medico di medicina generale sia per la specialità in otorinolaringoiatria. Era anche molto conosciuto come musicista eclettico e per la passione verso l’arte. Ha suonato fin dal giovane con diverse formazioni musicali padroneggiando egregiamente diversi strumenti musicali". Una vita che aveva voluto rivolgere all’aiuto agli altri, missione che dunque ha voluto continuare anche dopo. "Negli ultimi anni, nonostante la malattia invalidante di cui soffriva, non è diminuita la sua passione verso l’arte e la gran voglia di promuovere nel tempo la cultura musicale e artistica locale, oltre al desiderio di sostenere le persone più fragili – proseguono dalla Fondazione - Mario ha deciso di destinare i suoi beni alla Fondazione Don Giovanni Zanandrea Onlus di Cento, con l’obiettivo di tramandare il suo ricordo alla cittadinanza e promuovere la cultura locale alle generazioni future. Parmeggiani seguiva da vicino la nostra Fondazione da alcuni anni e ne era diventato socio. Per noi è un grandissimo onore essere l’Istituzione che Mario ha individuato per portare avanti il proprio pensiero e metteremo il massimo impegno affinché possa essere ricordato e nel rispetto dei suoi desideri. Un lascito che sarà utilizzato per le attività istituzionali e per portare avanti anche nuove attività, con l’idea anche di pensare a qualcosa di nuovo che possa ricordarlo nel tempo". E già un primo appuntamento è in calendario. "E proprio per questo, il 12 maggio nel Giardino Zanandrea si terrà la prima edizione dell’evento denominato ’Mario Forever’ – concludono - Un tributo a Mario in compagnia delle band e delle persone con cui lui ha sempre suonato, insieme a tutti i suoi amici, che proprio grazie alla sua musica intendono ricordarlo. Mario Forever è un festival che la Fondazione intende replicare negli anni a venire per celebrare Mario Parmeggiani, un bravo medico, un ottimo musicista, un caro amico".

l.g.