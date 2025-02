Fondazione Zanandrea, un Carnevale inclusivo

La Fondazione Don Giovanni Zanandrea lancia la ‘Sfilata di Carnevale Inclusiva: Ti mostro chi sono’, un evento che si terrà domani a partire dalle 10.30 nel centro storico di Cento. La sfilata dei piccoli carri attraverserà Piazza Guercino, via Matteotti e Giardino Zanandrea, con l’obiettivo di creare un momento di condivisione nella bellezza della diversità, festeggiando insieme un carnevale alternativo.

"Con grande entusiasmo, invitiamo tutti a partecipare a questa bellissima parata di carnevale, in cui sarà possibile togliersi le maschere di tutti i giorni per mostrare agli altri chi siamo veramente – dicono dalla Fondazione – La sfilata vedrà la partecipazione di diversi carri, tra cui “Viaggio nei sogni” dei ragazzi del Pilacà della Fondazione Zanandrea, “Il nostro inside out” dei ragazzi del CSO Zanandrea, “Aria di Festa” dei ragazzi di Freedhome Zanandrea e “La mia casa, le mie passioni” dei ragazzi della Coccinella Gialla”.

Parteciperanno alla parata i ragazzi della Fondazione Zanandrea, i ragazzi della Coccinella Gialla ed i bambini di alcune classi prime delle scuole G. Carducci di Cento.

I piccoli carri partiranno alle 10.45 dal Centro Sociale Aps Ugo Bassi, per poi sfilare fino alla piazza e tornare indietro. "Sarà una giornata all’insegna della musica, dell’allegria e delle belle sorprese, un’occasione imperdibile per celebrare la diversità e l’inclusione – concludono dallo Zanandrea con un invito corale – Non mancate a questo evento unico, che promette di essere un momento di grande festa e condivisione per tutta la comunità".

L’iniziativa rappresenta un segnale forte di quanto la città di Cento sia attenta ai temi dell’accoglienza e dell’inclusione sociale, dimostrando che la vera festa è quella in cui ogni persona, con la propria storia e la propria individualità, trova spazio per esprimersi liberamente. Ogni carro rappresenterà un viaggio simbolico nel mondo delle emozioni, delle passioni e delle aspirazioni personali.