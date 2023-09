Fondazione Zanotti, incontro alla Rodari di Ambrogio

La Fondazione Enrico Zanotti organizza per oggi, alle 15 all’ex scuola elementare Rodari di Ambrogio, l’evento ’Nani sulle spalle di giganti’, che si compone di due momenti:

il primo a partire dalle 15 ’Chi semina, raccoglie’, un laboratorio sull’agricoltura a Km 0; il secondo a partire dalle 16:15 ’La musica è l’essenziale dell’uomo, il suo sguardo sul mondo’, un laboratorio musicale attraverso lo strumento della chitarra.

A seguire aperitivo e canti in compagnia. L’altro evento si terrà domani. La Fondazione Zanotti invita alla visione del film ’La parola ai giurati’, primo appuntamento del cineforum ’Quid est veritas?’. Un momento aperto a tutti all’interno di Accademia ’Con il cuore indiviso’, proposta educativa per favorire nei giovani l’incontro di un’ipotesi tesa alla conoscenza di sé e della realtà, in tutti gli ambiti, per scoprirne il significato e crescere diventando adulti. Questo avviene attraverso incontri, approfondimenti di temi di studio e percorsi culturali, con personalità significative che operano nei vari ambiti della ricerca, del lavoro e della vita. Il film sarà proiettato all’Uci cinemas di Ferrara domani alle 19 e a seguire vi sarà un dibattito.