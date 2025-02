Fonderie Cooperative, polveri smaltite. L’intervento dei curatori del tribunale

Sono gli stessi residenti e lavoratori, che orbitano attorno alle Fonderie Cooperative di Modena, a Pontemaodino di Codigoro, a dire che hanno notato un significativo cambiamento, riscontrando allo stesso tempo come molti problemi siano rientrati. E’ la riprova dell’ottimo lavoro svolto dai curatori Aristide Pincelli e Matteo Pancaldi, per conto del tribunale, sulle Fonderie Cooperative di Modena, in liquidazione giudiziale e in esercizio provvisorio, per l’esercizio dell’attività di finitura getti in ghisa svolta nell’impianto nella frazione codigorese. Un lavoro che ha visto un intervento di manutenzione straordinaria sia sulle canalette di aspirazione sulle 20 postazioni di sbavatura, i cosiddetti pozzetti, sia sulle maniche di filtraggio intasate dai residui di produzione e non correttamente manutenuti da parecchi anni dalla società, oggi in liquidazione giudiziale.

Complessivamente sono state rimosse 20 tonnellate di polveri e smaltite con un costo di 20mila euro, sempre in piena condivisione con l’Arpa al fine di garantire la massima correttezza. Tutta questa polvere non aspirata era molto probabilmente fra le cause principali della polvere gialla che danneggiava irrimediabilmente le auto nel giro di poco tempo, trasformando una carrozzeria completamente bianca e lucida in qualcosa di ruvido e tempestato di puntini gialli.

"Senza contare che se danneggia i veicoli – dicevano alcuni componenti del Comitato nato per palesare questi rischi – cosa farà alle vie respiratorie di chi vive e lavora in questa zona?". Saranno inoltre sostituiti tutti i filtri per l’abbattimento delle polveri, al fine di migliorare ulteriormente l’efficienza del sistema di filtraggio. Un lavoro preciso e puntuale a tutela dei lavoratori della Fonderia, che purtroppo nel mese di gennaio hanno potuto lavorare solo 8 giorni per criticità sul mercato, e delle persone che vivono o lavorano nella zona artigianale di Pontemaodino. La Curatela doveva valutare la situazione aziendale e lo stato dello stabilimento sotto l’aspetto della sicurezza ambientale, sia per i luoghi di lavoro che per i lavoratori. Il Tribunale ha autorizzato Pincelli e Pancaldi ad avviare l’esercito provvisorio dell’impresa per porla in vendita prevista per il prossimo 21 febbraio, nelle migliori condizioni di mercato, al fine di garantire la continuità aziendale e l’occupazione dei 32 lavoratori.

cla. casta.