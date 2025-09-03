Fondi alle Università, la classifica. Unife ‘incassa’ il 4,7% in più. Finanziamenti per 130 milioni

Unife svetta, ancora una volta, intercettando più risorse rispetto allo scorso anno. Si parla infatti di un incremento che ha pochi eguali in Italia, quello che riguarda l’Università di Ferrara nella nuova ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (Ffo). I numeri parlano chiaro: per il 2025 l’ateneo estense riceverà 130 milioni di euro, in crescita del 4,7% rispetto al 2024 e, soprattutto, del 61% rispetto al 2019. Una progressione che colloca Ferrara tra i primi atenei italiani per incremento percentuale sul medio periodo, davanti a giganti come Bologna e Padova, e che segna un cambio di passo significativo nella capacità di attrarre e consolidare risorse. Il ministero dell’Università e della Ricerca, guidato da Anna Maria Bernini, ha messo sul tavolo 9,4 miliardi di euro complessivi per il sistema universitario, di cui 8,3 già distribuiti agli atenei. Un investimento in crescita costante: +336 milioni sul 2024 e +25% rispetto al 2019. "Un Paese che crede nel futuro investe nell’università e nella ricerca – ha detto Bernini – perché è questa la strada della crescita".

In Emilia-Romagna, l’Alma Mater di Bologna resta naturalmente il colosso, con 461 milioni di euro nel 2025, in crescita del 2,8% sull’anno precedente e del 25% sul 2019. Ma se Bologna domina in valori assoluti, Ferrara spicca in termini di dinamica: l’aumento del 61% in sei anni è nettamente superiore alla media regionale. Bene anche Modena e Reggio Emilia, che raggiungono i 130,8 milioni (+37% dal 2019), e Parma con 146,5 milioni (+29%). Tra le università medie, Piacenza e Rimini non hanno un ateneo autonomo, confermando la centralità dei poli storici della regione. Nel raffronto interno, dunque, Ferrara è quella che corre di più. Se Bologna cresce di un quarto, Parma di poco meno di un terzo e Modena-Reggio di oltre un terzo, l’ateneo estense ha più che raddoppiato il passo, segnando un trend che richiama attenzione tanto sul piano accademico quanto su quello politico-istituzionale. Guardando all’Italia, poche realtà possono vantare una crescita simile. Padova, tra i grandi atenei, passa da 281 milioni nel 2019 a 386 milioni nel 2025 (+37%). Milano-Bicocca guadagna un +36%, mentre il Politecnico di Torino si ferma al +42%. Ferrara, con il suo +61%, è in compagnia di pochi altri casi: Foggia, che cresce del 55%, e la Parthenope di Napoli, +42%. Ancora più eclatanti sono i dati delle scuole universitarie superiori – lo Iuss di Pavia addirittura +216% – ma si tratta di istituti con dimensioni e missioni diverse. In valori assoluti, le cifre restano distanti: Roma Sapienza guida la classifica nazionale con 558 milioni (+22% sul 2019), Bologna seconda con 461 milioni, Napoli Federico II con 410 milioni. Ma il vero indicatore di dinamismo è la capacità di incrementare risorse in modo sostenuto, e qui Ferrara si posiziona tra i casi più virtuosi.

Il quadro, dunque, è chiaro: l’università italiana nel suo complesso cresce, ma alcune realtà accelerano più di altre. Ferrara, da questo punto di vista, ha saputo intercettare opportunità e rafforzare la propria posizione in sei anni difficili, segnati da pandemia, rincari e nuove sfide digitali. Ora il nodo sarà capire come tradurre queste risorse in progettualità concrete.