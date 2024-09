Fondi comunali per il sostegno scolastico

Il Comune di Bondeno ha assegnato agli istituti scolastici le ore di integrazione scolastica per gli alunni con disabilità che risiedono nel territorio comunale. Una spesa dal bilancio comunale importante, che conferma l’attenzione verso gli studenti più fragili.

Si tratta di ore, accordate con le scuole, di educatori della cooperativa che ha vinto l’appalto. Si tratta di 88.737 euro per le "attività di sostegno scolastico" da settembre a dicembre e di 144.300 euro per il periodo da gennaio a giugno.

Il comune ha seguito le "Linee di indirizzo per l’assegnazione agli Istituti scolastici di ore di integrazione scolastica per gli alunni con disabilità residenti nel Comune di Bondeno", per un totale di 269 ore settimanali suddivise per le scuole.

Gli studenti disabili hanno 191 ore settimanali di cui 38 alla scuola materna, 153 alle elementari e medie, 33 settimanali all’Istituto superiore Carducci di Bondeno, 10 al Calvi di Fiale Emilia, 20 alla materna privata di Scortichino e 10 alla materna privata di Bondeno (nella foto il sindaco Saletti).

re. fe.