Fondi da Roma, altro riconoscimento

Unife ormai è sempre più sinonimo di eccellenza, anche in termini di finanziamenti ministeriali, che si confermano in crescita. Per l’anno in corso, il Ministero dell’Università e della ricerca ha assegnato alla nostra Università 109,2 milioni di euro di fondo di finanziamento ordinario, segnando un +9,3% rispetto ai 99,9 milioni corrisposti nel 2022. Un ulteriore riconoscimento per la crescita del polo estense.