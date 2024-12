"Fondi dal Qatar". Chiesta l’assoluzione per il presidente della moschea

L’intervento di Hassan Samid, presidente del Centro di cultura islamica di Ferrara e provincia, sarebbe nei limiti della continenza e quindi da ritenersi non diffamatorio. È la conclusione alla quale è arrivata la procura che, ieri, ne ha chiesto l’assoluzione nell’ambito della discussione del processo che lo vede imputato per diffamazione ai danni di due frequentatori del centro. Secondo l’impianto accusatorio, il presidente avrebbe offeso la reputazione delle parti lese attraverso un video diffuso su un gruppo Whatsapp di frequentatori del luogo di culto, nel quale si diceva che la vecchia direzione avrebbe cercato di legare la moschea all’Ucoii, associazione che "avrebbe ricevuto finanziamenti legati al terrorismo dal Qatar". Il difensore di Samid, l’avvocato Vittorio Zappaterra, si è associato alle richieste del pm mentre i legali delle persone offese hanno insistito per la condanna. Sentite le parti, il giudice ha rinviato a gennaio per la sentenza.

I fatti al centro del procedimento nascono però da una vicenda più complessa e che sembrerebbe far emergere una sorta di lotta intestina per scalzare Samid, regolarmente eletto, dalla guida dell’associazione islamica. Tutto sarebbe nato nel 2019, quando, a seguito delle dimissioni di due consiglieri, venne eletto un nuovo consiglio direttivo, con conferma di Samid alla presidenza. Uno degli atti successivi fu quello di aggiornare lo statuto, eliminando l’affiliazione all’Ucoii. Scelta, secondo la ricostruzione della difesa, dettata da notizie di stampa riguardanti presunto denaro di provenienza non chiara arrivato da un fondo del Qatar in favore di associazioni affiliate all’Ucoii. Da quel momento, secondo la difesa, alcuni frequentatori del centro avrebbero iniziato a contestare la guida di Samid, anche avviando raccolte firme e inviando messaggi su presunte nuove elezioni per il direttivo della moschea.

f. m.