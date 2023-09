Fondi del Pnrr, a ottobre via ai cantieri delle piazze

Durante l’incontro dell’Amministrazione comunale e di Patrimonio Copparo con la ditta che si è aggiudicata i lavori (la Geo Costruzioni di Formignana), è stato fissato il cronoprogramma definitivo dei lavori relativi al progetto ‘Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo’, finanziato con risorse Pnrr. L’accantieramento, previsto nell’area dell’ex caserma, comincerà al termine del Settembre Copparese: precisamente il 2 ottobre. "Tutti i lavori – spiegano dal Comune di Copparo in una nota – saranno eseguiti a step e la loro successione è stata pensata in modo da non prevedere mai la chiusura completa del centro cittadino. Saranno a breve illustrati nel corso di una riunione alle realtà che insistono sulla piazza principale". Il progetto, finanziato con fondi del Pnrr per complessivi 3.490.000 euro, è diviso in due lotti: il restauro della fontana monumentale, di cui si occuperà l’azienda specializzata Ecosistem di Venezia, e la riqualificazione delle piazze del centro storico, piazza del Popolo, piazza della Libertà e i suoi giardini, la risistemazione di via Roma, piazza Giovanni XXIII, del cortile municipale e della piazzetta di via Aleotti. "Si tratta – proseguono dall’amministrazione – di una opportunità importantissima per rigenerare e rilanciare il centro storico copparese".