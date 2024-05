Fondi del Pnrr ai ‘raggi x’. Il summit in prefettura

Fondi europei e progetti ai ‘raggi x’. Si è riunita ieri per la prima volta in prefettura la cabina di coordinamento Pnrr, organismo previsto dalla legge 56 del 2024. L’incontro a palazzo Giulio d’Este ha visto la partecipazione di rappresentanti della Provincia, della Regione Emilia-Romagna, dell’Anci, dell’Ufficio scolastico regionale (ambito territoriale di Ferrara) e dell’Ispettorato territoriale del lavoro. La costituzione della cabina si è svolta in contemporanea all’insediamento delle diverse cabine di coordinamento in tutte le prefetture del territorio nazionale nonché alla istituzione della cabina di coordinamento Pnrr alla prefettura di Roma, con gli interventi del presidente dei Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, del prefetto di Roma Lamberto Giannini, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Il presidente del Consiglio, dopo aver ricordato gli ottimi risultati dell’Italia nella progettazione e attuazione del Pnrr, ha sottolineato l’importanza della cabina di coordinamento Pnrr quale luogo di sintesi e condivisione, a livello territoriale, di eventuali criticità presenti, ma anche di buone pratiche e di interventi correttivi al fine di assicurare una celere e corretta attuazione dei progetti Pnrr in ambito provinciale. Le prefetture implementeranno ulteriormente, tramite le cabine e il conseguente dialogo inter-istituzionale tra gli enti interessati, il ruolo di supporto agli enti locali grazie a tali ‘tavoli di accompagnamento’ in vista della fase decisiva del Pnrr in cui è entrata l’Italia: quella della concreta attuazione degli interventi strategici.

La cabina di coordinamento procederà a stilare un apposito ‘piano di azione’ condiviso, i cui esiti e monitoraggi saranno poi comunicati dal prefetto alla struttura di missione Pnrr, incardinata alla presidenza del Consiglio dei ministri. Passaggi decisivi per garantire il corretto impiego di fondi europei per la rinascita dopo la difficile fase della pandemia.