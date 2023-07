Fondi del Pnrr, stretta di mano Un passo avanti per i controlli

E’ stato sottoscritto, ieri mattina, in prefettura dal prefetto Rinaldo Argentieri (nella foto) e dalla direttrice della ragioneria territoriale dello Stato di Bologna-Ferrara Giovanna Ghini un protocollo d’intesa per la costituzione di un presidio territoriale unitario composto da funzionari dei due uffici. L’organismo, previsto da un’intesa tra il Ministero dell’Interno e la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero delle Finanze, ha lo scopo di fornire supporto agli enti locali della provincia di Ferrara nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi fatti con fondi del Pnrr. L’obiettivo è assicurare legalità all’impiego delle risorse del Pnrr, prevenendo e contrastando fenomeni di frodi, conflitti d’interesse, doppio finanziamento, deviazioni a favore della malavita organizzata. Il protocollo formalizza un’attività di affiancamento agli enti locali che di fatto la prefettura e la ragioneria territoriale dello Stato hanno già iniziato da mesi, sperimentando una collaborazione con gli uffici degli enti locali, nonostante l’insufficienza di personale specializzato. Alla firma è seguita una giornata di formazione rivolta ai funzionari dei Comuni per approfondire le procedure del monitoraggio.