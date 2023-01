Fondi della fusione, prime manovre per contrastare il calo di entrate

Manovre a Terre del Reno per estinguere tutti i mutui in vista del termine di erogazione dei fondi della fusione. " Nel bilancio 2023 – inizia ad illustrare l’assessore al bilancio Filippo Marvelli – continuiamo a pagare le nostre rate di mutui, per debiti contratti dal Comune molti anni fa. Nello specifico, pagheremo 517 mila euro nel 2023, 487 mila euro nel 2024 e 463 mila euro nel 2025". E spiega il beneficio. "Si comincia a delineare un calo delle somme stanziate – prosegue –, se non contrarremo nuovi mutui, come è nelle nostre intenzioni, nel 2034 avremo pagato tutti i nostri debiti, con importante liberazione di risorse nel bilancio corrente". E guarda a quando una parte di entrate verranno a mancare. "Siamo consapevoli – continua Marvelli – che a partire dal 2027 verranno a mancare i fondi statali per la fusione, pari a circa un milione di euro l’anno. Ci stiamo però preparando, ad esempio, non sostituendo tutti i pensionamenti di personale che si verificheranno nei prossimi anni. Attraverso una riorganizzazione degli uffici potremo fornire gli stessi servizi ai cittadini". E guarda anche all’attrattività del territorio. "Peraltro si notano segnali di nuova vivacità sociale nella nostra comunità dopo alcuni anni in cui la popolazione era stabilmente sotto la soglia dei 10.000 abitanti. Significa che il nostro territorio ha ricominciato ad attrarre persone, anche dalle zone limitrofe, e che l’inverno demografico, che colpisce duramente il nostro Paese, a Terre del Reno appare meno duro".

Laura Guerra