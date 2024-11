Fondi europei in arrivo: la circonvallazione si farà

Ora è ufficiale: la Circonvallazione Ovest di Bondeno si farà. A certificarlo è stato il finanziamento tramite fondi europei FSC, confermato dalla Regione nel primo pomeriggio di venerdì. L’importo complessivo per la realizzazione dell’opera sul Capoluogo ammonta a quasi 5 milioni di euro: per l’esattezza, 4.928.165,21 euro, dei quali 4.860.000 euro saranno a carico dei fondi europei. Un’infrastruttura strategica per il territorio sotto vari fronti: in primis, per rendere la zona Ovest della città più sicura, dirottando per intero il traffico pesante su una strada dedicata. In secondo luogo, per velocizzare i collegamenti di lavoratori e merci in un’area dal posizionamento strategico, al confine fra tre regioni e quattro province. In ultimo, la Circonvallazione certamente risulterà utile anche in ragione della recente approvazione da parte del Governo della Zona Logistica Semplificata, nell’ambito dello snellimento dei trasporti commerciali. Quello di Bondeno è risultato essere uno dei trentuno progetti finanziati: ad essere ascoltate quindi, oltre alle voci dell’amministrazione attuale guidata da Simone Saletti (nella foto) e di quelle precedenti di Fabio Bergamini e Alan Fabbri, sono state le istanze del territorio e di un intero comparto produttivo locale e sovracomunale. Il nuovo tracciato andrà quindi a collegare tramite due rotatorie l’attuale circonvallazione Ovest già realizzata (via Malaguti) con via per Scortichino, all’incirca in corrispondenza dell’incrocio con via Argine Traversagno. Auspicabilmente, si partirà con le prime fasi della realizzazione dell’infrastruttura già dal 2025, procedendo con l’iter autorizzativo e con il bando pubblico di assegnazione dell’opera.