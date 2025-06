"Fondi per il dragaggio non spesi, il sindaco dia garanzie ai pescatori"

"Il sindaco Pierluigi Negri speghi se davvero non ha impegnato i soldi della regione a beneficio dei pescatori". Lo chiedono la presidente del circolo Fd’I di Comacchio Tiziana Gelli, il capogruppo in Comune Bruno Calderoni, il consigliere regionale Fausto Gianella e il deputato Mauro Malaguti a seguito delle notizie trapelate nei giorni scorsi in merito ai fondi per il dragaggio del porto canale e alle dichiarazioni del capogruppo Pd in Regione Paolo Calvano. "Il mestiere del pescatore – scrivono in una nota – è di per sé già molto difficile e poco remunerativo per una serie di fattori che hanno complicato sempre di più questa professione. Per i pescatori di Porto Garibaldi lo è ancora di più poiché ai problemi comuni della categoria si aggiunge quello dell’insabbiamento del porto canale che ne mette in pericolo le imbarcazioni e l’incolumità stessa degli operatori. Dalla amministrazione di un Comune di costa ci si aspetterebbe quindi una particolare attenzione verso la categoria e in particolare verso la sua sicurezza".

Invece, proseguono, "si apprende dalla risposta data dal consigliere Calvano al collega Gianella, che la Regione per il dragaggio del fondale sarebbe intervenuta con due piani triennali nel 2019-2021 e nel 2022-2024 con una prima trance di 460mila euro conferita al Comune di Comacchio per interventi di dragaggio del fondale antistante l’imboccatura del porto canale, e finanziamenti per altri 250mila in una seconda trance. Ma, ad oggi, risulterebbero non spesi dall’amministrazione". Il sindaco, dunque, "se non è in grado si smentire il consigliere del Pd, spieghi almeno ai pescatori il motivo per cui non ha impiegato le somme stanziate dalla Regione a beneficio dei lavoratori e, soprattutto, dia garanzie sul pieno e pronto utilizzo di tutte le risorse a disposizione per risolvere al più presto il problema".