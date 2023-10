Fondi per lo sport dei giovani a Comacchio: "Un diritto per tutti"

Un contributo alle famiglie per sostenere la pratica sportiva di bambini e ragazzi. La misura è stata messa in campo dall’amministrazione comunale di Comacchio. Come spiegano dal municipio, lo sport, inteso come attività per il corretto sviluppo di bambini e ragazzi, può essere considerato una delle principali tappe della loro crescita. Al tempo stesso, però, i costi di queste attività ricadono interamente sulle famiglie che non sempre riescono a sostenerli e a volte portano ad un abbandono della pratica sportiva. Da qui, l’introduzione di una contributo dedicato alle famiglie. Per la misura, voluta dalla giunta comunale, sono stati stanziati 35mila euro per la concessione di contributi per la fruizione di attività sportive a favore dei bambini e ragazzi residenti a Comacchio di età compresa tra 4 e 17 anni e per bambini e ragazzi con disabilità di età compresa tra i 6 e i 26 anni.

"Abbiamo voluto fortemente questo provvedimento – dichiara il sindaco Pierluigi Negri (foto) –, perché lo sport è un diritto, oggi entrato anche in Costituzione, che non può essere negato per ragioni economiche. Si tratta di fondi del Comune che destiniamo con orgoglio ai nostri giovanissimi affinché possano praticare liberamente e serenamente il loro sport preferito". Rosanna Cinti, assessore alle Pari opportunità parla di "iniziativa molto significativa che rafforza il senso di comunità testimoniando l’attenzione della giunta alle tematiche di inclusione sociale". Per l’assessore allo Sport Emanuele Mari, il contributo rappresenta anche "un’importante iniziativa a sostegno del tessuto associativo sportivo della città". Per partecipare è necessario essere in possesso di un Isee compreso tra 0 e 20mila euro nel caso di famiglie con un massimo di tre figli, o un valore Isee compreso tra 0 e 30mila euro nel caso di famiglie con quattro o più figli. Per maggiori informazioni sul bando e per scaricare l’apposito modulo per la presentazione della domanda di contributo, è possibile consultare l’avviso pubblicato sul sito del Comune.