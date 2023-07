Fondi Pnrr per la comunità ebraica "Saranno digitalizzati beni e luoghi delle sinagoghe e del cimitero"

Qualcosa si muove all’ombra dei sette bracci. La Comunità Ebraica mette a segno un ‘colpo’ che ha qualcosa di unico: è riuscita ad aggiudicarsi, candidando un progetto elaborato in collaborazione con il Comune – nel solco del protocollo d’intesa tra i due enti – un finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L’investimento sarà finalizzato alla digitalizzazione del patrimonio culturale del palazzo delle Sinagoghe, del Museo della Comunità ebraica e del Cimitero ebraico di Ferrara. L’importo in se – parliamo di 75 mila euro – non è particolarmente cospicuo.

Rilevante è invece il fatto che sia stata la Comunità ebraica a partecipare a questo bando, intercettando le risorse europee. La gara era stata bandita dal Ministero della Cultura nell’ambito della ‘Transizione digitale organismi culturali e creativi’. I luoghi. La progettualità, resa possibile anche all’apporto professionale messo in campo da Intellera Consulting, prevede la realizzazione di sistemi digitalizzati dedicati riguardanti il Palazzo delle Sinagoghe di via Mazzini e il Cimitero Ebraico di Via delle Vigne, luoghi simbolo della vicenda ebraica a Ferrara. L’attività prevista per entrambi i complessi monumentali è la schedatura digitale di materiali, luoghi e architetture. Per il palazzo delle Sinagoghe e il Museo, l’obiettivo è quello di entrare nel circuito documentale di archiviazione così come l’ambito digitale consente, proponendo potenziali scambi e interazioni con tutte le realtà ebraiche sparse nel mondo: una vera e propria "biblioteca" che raccoglie tutti gli elementi per impostare una visita virtuale del Museo e delle Sinagoghe. Parimenti, per il Cimitero ebraico di via delle Vigne, con cui è stata già avviata una collaborazione con la Tel Aviv University per l’analisi tipo-morfologica delle lapidi e delle sepolture, ci si propone di creare un archivio documentale digitale dei materiali di studio da mettere a disposizione di esperti e centri internazionali di studio della diaspora ebraica. Il piano che ha ottenuto i fondi del Pnrr viaggia su un binario autonomo rispetto a quello che il Comune ha candidato ai fondi ‘Interreg Europe’. Quest’ultimo, lo ricordiamo, è finalizzato a sviluppare un piano d’azione per la promozione delle aree dei ghetti ebraici delle citta europee, sviluppando nuove strategie o integrando quelle già esistenti per la valorizzazione del potenziale turistico dei quartieri.

Peraltro in stretta correlazione con altri importanti centri europei. Inoltre proprio a Ferrara sarà impostata una "azione pilota" con il supporto tecnologico del Jewish Heritage Network e del Brama Grodska Teatr di Lubin che vedrà lo sviluppo di "tour virtuali del patrimonio culturale ebraico della città, realizzati per mezzo della realtà aumentata e immersiva". La particolarità è che i tour "avranno come protagonista il patrimonio culturale invisibile custodito nel ghetto, e restituiranno luoghi, oggetti, memorie, archivi e narrazioni, fino ad oggi, inaccessibili". E’ evidente che, tra i due progetti, ci sia più di una connessione.

Federico Di Bisceglie