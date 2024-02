Fondi Pnrr, rinasce la scuola. Nuova mensa alla Don Milani: "Spazio a misura di bambino"

L’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani, in via Pacinotti, verrà ampliato per ospitare uno spazio polivalente destinato alla mensa scolastica e ad attività ricreative e laboratoriali per gli studenti. L’ampliamento inizierà il 4 marzo di quest’anno. Insieme alle scuole di Fondoreno, Porotto e San Martino, la Don Milani è tra gli istituti che avranno una nuova mensa scolastica, pograzie ai fondi Pnrr intercettati su Ferrara e un cofinanziamento comunale.

"La scuola Don Milani è stata candidata tenendo conto delle criticità emerse, tra cui il rumore che attualmente si crea nello spazio utilizzato per il ristoro dei bambini. Si tratta di un progetto di ampliamento della scuola, una risorsa in più perché non sarà solo una mensa, ma anche uno spazio polifunzionale utile per le più diverse attività scolastiche e potrà ospitare in futuro anche attività estive extrascolastiche", ha spiegato l’assessore alla pubblica istruzione Dorota Kusiak. Per questo seguiranno incontri con il personale scolastico per definire le esigenze organizzative e di arredo. Il nuovo edificio ospiterà fino a 275 bambini e 14 adulti (275 pasti in due turni di refezione). Una delle priorità del progetto è creare uno spazio accogliente e sicuro, con aree distinte per bambini e personale: verranno delineati due percorsi interni, uno per i più piccoli (con tavoli, bagni e uno spazio di collegamento/lavamani con la struttura esistente), l’altro per gli operatori (accesso esclusivo con l’esterno, spazio tecnico e locali di servizio, spogliatoio, sporzionamento, lavaggio e preparazione pasti). L’accesso da via Portogallo garantirà una gestione agevole dei pasti e dei mezzi di servizio, mentre le vetrate valorizzeranno il verde privato. L’ampliamento si addossa alla palestra e la struttura sarà completamente vetrata, in modo da aprirsi sul verde. La nuova mensa sarà dotata di impianto elettrico, idrico, di scarico, riscaldamento e raffrescamento, mentre sulla copertura della palestra della scuola verrà collocato il nuovo impianto fotovoltaico, con una forte attenzione all’acustica. Il finanziamento per il progetto ammonta a 1.195.000 euro, di cui 495.000,00 euro provenienti dal Pnrr e 700mila come cofinanziamento comunale. I lavori, in partenza dal 5 marzo, si concluderanno entro la fine di febbraio 2025. Prosegue nei prossimi giorni la serie di incontri di presentazione dei progetti Pnrr riguardanti le scuole e le mense scolastiche, rivolta in particolare alle famiglie degli alunni e organizzata dall’amministrazione comunale assessorato alla Pubblica Istruzione, Formazione e Politiche Familiari. L’obiettivo è quello di fornire informazioni e dettagli sui progetti che stanno per essere realizzati. Martedì, alle 16,30, incontro nella scuola primaria ‘Bruno Farber’ per la nuova mensa scolastica. Il 29 Febbraio alle 17 alla scuola primaria di Quartesana per parlare del nuovo nido d’infanzia.