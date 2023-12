Fondi Pnrr, superata quota cento. Con l’ultimo bando sono 175 milioni

Il Comune ha fatto cento. I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza ammontano proprio, anzi superano (possiamo dire da ieri mattina) il plafond di cento milioni di euro. È notizia di ieri, infatti che la cifra – già piuttosto alta di per sé – è stata superata grazie alla vittoria di un bando, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, che è valso al Comune 175 mila euro. La cifra rientra nel bando ‘digitale facile in Emilia-Romagna’, che è il servizio di facilitazione digitale impostato su Urp e Laboratorio Aperto. A proposito di Urp, l’amministrazione – tra fine novembre e metà dicembre – ha avviato un sondaggio per saggiare la customer satisfaction dei cittadini che hanno usufruito del servizio. L’obiettivo era capire se, in effetti, alla luce dei cambiamenti introdotti (a partire dall’esternalizzazione del centralino e l’Urp mobile), i ferraresi fossero soddisfatti. E i risultati che emergono dal report sembrano interessanti. Una premessa: il campione su cui è stata condotta la rilevazione è di 110 persone che hanno usufruito del servizio.

Ebbene, in una scala di valutazione graduale da uno a dieci, l’indice di soddisfazione complessiva dei cittadini ferraresi, arriva a 9,2. Insomma, una valutazione più che positiva. "Questa ricerca – si legge nel report - ha restituito una prima valutazione dell’impatto del servizio sulla cittadinanza e ha fornito spunti e riscontri per il miglioramento di qualità ed efficacia. In sintesi, i risultati emersi ci dicono che i bisogni informativi per cui i cittadini contattano il numero verde riguardano soprattutto l’anagrafe e stato civile (carta identità, residenza e certificati), l’assistenza ai servizi on-line e la prenotazione di appuntamenti (all’Urp e ai servizi demografici), a conferma del ruolo di filtro dell’Urp tra ente e cittadini e della sua funzione di semplificazione dell’accesso e fruizione dei servizi anche on-line". La valutazione dei cittadini ha riguardato "l’accessibilità (tempo di attesa al telefono, valutata 8,3 su scala 1-10), l’efficacia (risposte ricevute, 9,5), la preparazione degli operatori (9,5), la professionalità (9,4) e l’utilità del servizio (9,3)". I giudizi "sono lusinghieri – prosegue il report - per tutti gli aspetti del servizio e soprattutto riguardo agli operatori. Le possibili aree del miglioramento potranno riguardare i tempi di attesa al telefono (come emerso sia dalle aspettative, che dai suggerimenti degli utenti che dal voto sulla accessibilità che, pur positivo, è il più basso nelle valutazioni sulla soddisfazione) e più sforzi comunicativi (soprattutto in caso di eventi ed emergenze)". L’indice finale 2023 di soddisfazione dei cittadini-utenti per il numero verde è pari a 9,2.

f. d. b.