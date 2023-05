Fondi Pnrr, un patto per la legalità

Ieri mattina in Prefettura è stato sottoscritto il “protocollo d’intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”. All’iniziativa, promossa congiuntamente dal Prefetto di Ferrara Rinaldo Argentieri e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza Col. Cosimo d’Elia, erano presenti tante autorità. Principale scopo del protocollo è quello di tutelare legalità e trasparenza, rafforzando il sistema di vigilanza con riguardo all’esecuzione di opere pubbliche e di servizi da realizzare con il Pnrr e il Fondo Complementare, in modo da prevenire e, se del caso contrastare, eventuali condotte illecite che possono ledere gli interessi economici e finanziari pubblici o sono espressione di tentativi di infiltrazione della criminalità, incidendo sulla regolare procedura di assegnazione e realizzazione dei lavori.