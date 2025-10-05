"Fondi regionali per i Cappuccini. E un grande parco per il nuovo nido"

Raccoglie consensi e soddisfazioni, anche da parte dalle forze politiche di opposizione, con in testa Nicola Fanini di Fratelli d’Italia, tra i promotori di una raccolta firme a tema, la notizia annunciata dal sindaco Andrea Baldini in merito all’ampliamento delle ore di funzionamento della biblioteca comunale "Bertoldi", che mesi orsono erano state ridotte, con la chiusura del sabato pomeriggio, sollevando un vespaio di polemiche e lamentele non solo da parte degli utenti della lettura.

Si torna insomma a com’era prima. "Con questo intervento – spiega il primo cittadino Andrea Baldini – diamo sostanza ad uno dei tanti servizi messi in campo per l’intero territorio". Poi Baldini va oltre, ed aggiunge che "il progetto è stato finanziato attraverso un fondo regionale, che si riferisce anche a quello per l’apertura delle sale studio, in aggiunta ad altri importanti lavori cantierati al centro culturale Cappuccini. Lavori di manutenzione come ad esempio al pari il rifacimento del tetto della palestra di San Nicolò; o per mettere mano alla rete stradale di cui abbiamo davvero grande necessità".

Ma c’è di più. Perciò il sindaco va oltre, sciorinando altre spese destinate ad esempio per la "tradizionale pista di pattinaggio, il verde, la nuova macchina per le proiezioni cinematografiche del Teatro dei Fluttuanti e molto altro ancora. Vedi ad esempio il sostegno scolastico alla disabilità e alle fragilità dei ragazzi soli; l’erogazione di contributi ad associazioni che si prestano quotidianamente per offrire quei servizi che il pubblico fa sempre più fatica a dare. Ma purtroppo dobbiamo mettere in conto altri costi a fronte degli incredibili aumenti riscontrati sulle bollette di acqua, luce e gas che negli ultimi tempi pesano su ogni impresa e famiglia. C’è infine un altro progetto ambizioso: quello per la realizzazione di un grande parco di cornice alle costruende nuove scuole nido e d’infanzia, in via De Chirico, nei pressi del parco Melin Jones, per il quale presto potremo fare l’offerta d’acquisto e svelare i dettagli. Continuiamo a lavorare – conclude Baldini – cercando di onorare al meglio l’impegno preso con la nostra comunità. Per questo ringrazio tutta la struttura comunale e il gruppo di amministratori che si fa carico di portare avanti gli impegni presi davanti ai cittadini argentani".

Nando Magnani