Fondo affitti, in 58 fanno domanda: "Un aiuto per i nuclei famigliari"

Sono 58 le domande liquidate, per quanto riguarda gli utenti bondenesi del “Fondo Affitti 2024”. Relative, dunque, a chi ha presentato la propria domanda entro la scadenza che era stata fissata al 15 ottobre scorso. "Lo strumento era stato pensato per dare una risposta a quei nuclei familiari che non hanno i requisiti per usufruire di un alloggio Erp, ma per i quali diventava impellente dare una risposta per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato", osserva la vicesindaca con delega ai Servizi sociali, Francesca Piacentini. Per contestualizzare le 58 domande liquidate basta prendere in esame il fatto che esse rappresentano circa il 10% di quelle arrivate nello stesso periodo, nell’ambito del Distretto Ovest di cui fa parte Bondeno, e che sono state in totale 513 per tutti i comuni associati. Sommando queste alle 1.139 domande del Distretto Nord e alle 409 del Distretto Sud-Est, il totale arriva a 2.061.

Nonostante questo numero vada soppesato alla luce del fatto che alcune domande sono risultate doppie: dunque, il numero dei nuclei che ha utilizzato il Fondo Affitto arriva a 1.995. Il limite del valore Isee per la presentazione della domanda era stabilito in 8.000 euro. Il contributo erogato può essere pari al 20% del canone di locazione annuo fino a un massimo di 1.500 euro se l’incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo è compresa fra il 25% e il 40%. Il contributo sale al 25% del canone annuo fino a un massimo di 2.000 euro se l’incidenza sul reddito è superiore al 40%. "Proprio questo discorso dell’incidenza dell’affitto sul reddito era stato un limite alla partecipazione – dice Francesca Piacentini –. Avere semplificato questo passaggio è stato di aiuto per molti nuclei familiari". Sulla base delle domande accettate, le risorse attribuite ai tre distretti sono state le seguenti: 374mila e 225 euro per il Distretto Nord, 139mila e 607 per il Distretto Ovest e 113mila e 107 euro per il Distretto Sud-Est, alle quali si aggiungono eventuali residui relativi all’anno 2022.