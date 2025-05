Fondo affitto, la graduatoria: "Un aiuto a tante famiglie"

Una dotazione finanziaria complessiva di 830.721,41 euro, che a livello distrettuale consente di soddisfare circa 450 domande sulle 604 ammesse in graduatoria. Da oggi anche sul sito del Comune di Ferrara sono pubblicati i riferimenti alla graduatoria definitiva relativa al Fondo Affitto 2024, che comprende le domande provenienti da tutti i comuni appartenenti al distretto Centro-Nord, di cui Ferrara è capofila. Le istanze escluse sono 535 per mancanza di requisiti. Le erogazioni sono in fase di partenza.

"Questa misura – dice l’assessore comunale alle Politiche Abitative Cristina Coletti – è attesa dai cittadini in difficoltà con il pagamento della quota mensile di affitto. Per andare incontro alle loro esigenze, l’assessorato si è prontamente attivato per fare rete con le organizzazioni sindacali per facilitare ogni soggetto interessato nella presentazione delle domande alla Regione. Questo sforzo congiunto è una garanzia della volontà di affrontare le problematiche correlate al tema dell’abitare in maniera coordinata. Questa attenzione non verrà mai meno". Nel periodo di apertura del bando, i cittadini che a livello provinciale hanno fatto domanda di contributo sono stati 2061, di cui 1026 non accoglibili per mancanza di requisiti. Le principali cause di esclusione sono l’Isee superiore alla soglia massima prevista dal bando e l’incidenza tra il canone e il reddito sotto soglia minima. L’ammontare del contributo è infatti frutto del calcolo tra il canone di locazione annuo e il reddito Irpef complessivo del nucleo Isee. Se l’incidenza è di oltre il 40% il contributo è pari al 25% del canone annuo, per un massimo di 2mila euro; se il rapporto è fra il 25% e il 40% della quota affitto dell’anno, il sostegno è pari al 20% per una somma massima di 1500 euro. Al distretto sociosanitario Centro-Nord sono stati assegnati quasi 375mila euro, ma la quota è poi salita a quasi 520mila euro grazie all’utilizzo delle risorse residue del Fondo Affitto 2022.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile mettersi in contatto con Acer Ferrara (0532-230383 oppure 0532-230346) o tramite email a: fondo.affitto@acerferrara.it. Maggiori informazioni alla pagina: https://www.comune.ferrara.it/it/b/57684/pubblicazione-graduatoria-definitiva-fondo-affitto-2024.