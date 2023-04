Fondo di ripresa, zero euro per le imprese femminili

di Mario Bovenzi

Nemmeno un progetto del Pnrr dedicato in modo diretto all’universo femminile. Sono i numeri a raccontare, in una pioggia di milioni, che fine hanno fatto le quote rosa e il "prima le donne". Di 750 progetti presentati a Ferrara e provincia (sul piatto ci sono 608 milioni, non briciole) solo il 10%, 76 progetti sono rivolti ma in modo indiretto alle donne (110 milioni). Per tradurre. Se viene realizzato un asilo si presuppone che ci sia un riflesso per l’occupazione femminile, così come un aiuto alle mamme che vanno a lavorare. Ma manca, in questa mole di soldi, un finanziamento dedicato ad un’impresa rosa. Il quadro è emerso nel corso dell’iniziativa di FareDiritti.it, gruppo nato due anni fa con l’intento di monitorare i progetti ferraresi del Pnrr per verificarne le ricadute sull’obiettivo della parità di genere, che rappresenta tra l’altro uno dei vincoli trasversali a tutte le missioni del Piano. Al seminario, accanto alle fondatrici di FareDiritti, gli assessori Dorota Kusiak e Andrea Maggi. Per l’Università Enrico Deidda Gagliardo. La ricerca che ha messo in luce il numero di progetti che riguardano la nostra realtà è stata redatta da Cinzia Bracci, presidente di Cds cultura (Centro ricerche documentazione e studi economico sociali) che ha utilizzato i dati della Regione. "Progetti diretti per le donne non ce ne sono, ci sono alcuni progetti che potrebbero avere una ricaduta sull’universo femminile. A questo punto sta a noi verificare che questo avvenga". Tra questi, sempre con un risvolto indiretto sulla parità di genere, due piani nel settore del turismo ed uno nell’edilizia popolare.

Era presente all’incontro Jessica Morelli, presidente di Cna Impresa Donna e vice presidente di Cna Ferrara. Anche lei sottolinea l’assoluta mancanza di misure dirette per il mondo dell’imprenditoria femminile. "Ci sono clausole che impongono alle aziende di assumere il 30% del personale tra giovani e donne, ci troviamo davanti ad aziende che chiedono deroghe a questa misura. Ancora una volta poi ci si è affidati ad un odioso ‘Click day’ per poter accedere alla graduatoria del Pnrr. In questo modo si crea un assalto alla diligenza. Domande presentate 7 minuti dopo l’apertura del bando non sono state ammesse perché il fondo era esaurito. Non si può trasformare un importante incentivo economico per le imprese in una lotteria. Questo vuol dire che non c’è stato davvero un fondo per l’imprenditoria femminile a disposizione di chi vuole fare impresa, semplicemente si è tentata la fortuna senza nessuna valutazione qualitativa dei progetti presentati. L’imponente richiesta di partecipazione a questi bandi però è la dimostrazione che le donne che vogliono fare impresa ci sono e vanno incentivate".