"Fondo di riserva, prelievi per spese non eccezionali"

È polemica sui prelievi dal fondo di riserva del Comune. A innescarla è il consigliere del Pd, Elia Cusinato, secondo il quale queste operazioni metterebbero "in crisi il bilancio comunale". "Sono state prelevate dal fondo di riserva delle risorse per oltre 450mila euro su una disponibilità di 727mila – così Cusinato –. La prima delibera è stata approvata a marzo, mentre la seconda ad aprile. Detti prelevamenti lasciano sguarnito il fondo stesso che avrebbe il compito di fungere da scialuppa di salvataggio nel caso si dovessero presentare delle spese eccezionali e non prevedibili in capo all’Ente, la cui mancata copertura comporterebbe danni certi all’amministrazione". Le spese finanziate con il prelievo, a detta del dem, "non hanno nulla di eccezionale, per questo il 26 marzo scorso ho presentato una richiesta di chiarimento al Collegio dei revisori dei conti del Comune, a tutt’oggi ancora senza risposta". "Dispiace – conclude il consigliere di minoranza – registrare la comunicazione dell’assessore Fornasini con cui si rifiuta di riferire in Commissione circa le ragioni" di tali prelievi.