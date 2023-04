"Fondo locazioni, due diverse graduatorie"

Dopo alcune lamentele arrivate dai lettori, relative alla gestione del fondo affitti, arriva la replica del direttore di Acer, Diego Carrara. Il primo punto da cui parte il direttore dell’Azienda casa è di carattere metodologico. Innanzitutto, puntualizza, "sono previste due tipologie di graduatoria, rispetto ai diversi target di richiedenti e l’assegnazione del contributo avviene scorrendo le graduatorie fino a esaurimento dei fondi disponibili". La gestione di tali fondi "è affidata dai Comuni ad Acer, che ha curato il procedimento, dall’istruttoria delle domande (pari al doppio delle precedenti edizioni, cioè 4200 da tutta la provincia) fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva, avvenuta il 6 marzo".

"La liquidazione dei contributi agli aventi diritto – prosegue – è in corso da diverse settimane. Gli uffici di Acer non hanno mai smesso – o omesso – di dare risposta o fornire spiegazioni agli interessati, sia di persona, sia al telefono (sono attive tre linee dedicate, oltre al centralino e al servizio clienti ) che tramite il sito istituzionale". Tuttavia, ammette il direttore, è "purtroppo possibile che, a fronte di migliaia di richiedenti, nelle settimane successive alla pubblicazione della graduatoria sia stato complesso prendere immediatamente la linea al telefono. A ogni modo, richiamando o scrivendo una mail la risposta è garantita". Ma arriviamo ai pagamenti che, come detto, avvengono per tranche fino ad esaurimento delle risorse disponibili. "Essere collocati in graduatoria – scandisce Carrara – non genera automaticamente il diritto al contributo, perché le risorse stanziate non sono sufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse. Di questo non si può certamente attribuire alcuna responsabilità ad Acer, che gestisce il procedimento ma non ne ha determinato i criteri e il budget".

Arrivando a un caso particolare segnalato da un nostro lettore, il direttore di Acer risponde punto su punto. "Al signor Passini è stato spiegato il meccanismo del bando, dei criteri della graduatoria e delle modalità di liquidazione dei contributi. Nei suoi confronti, come nei confronti di tutti i cittadini collocati oltre una certa posizione nelle graduatorie, gli addetti si sono riservati di dare una risposta certa – in merito alla effettiva liquidazione del contributo – tra un paio di settimane. Non appartiene certamente agli uffici di Acer usare espressioni del tipo "si deve arrangiare", avendo ben a cuore l’incarico ricevuto dai Comuni e l’importanza di queste risorse per le tante famiglie che vi fanno affidamento".