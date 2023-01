"Fondo per sostenere i più fragili, boom di richieste negli uffici"

Sono stati 4275 i nuclei familiari che, a livello provinciale, hanno presentato domanda di accesso ai contributi messi a disposizione nell’ambito del ‘Fondo Affitto’, misura volta a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione tramite la concessione di un aiuto fino a tre mensilità, per un importo massimo di 1500 euro. Dopo le verifiche delle istanze in capo ad Acer Ferrara, è stata pubblicata la graduatoria provvisoria.

"Quest’anno – ha sottolineato l’assessore alle Politiche Sociali, Cristina Coletti – il numero di famiglie richiedenti è stato elevato, un dato che mai si era raggiunto da quando è stata introdotta questa misura. Ciò significa che i cittadini hanno colto lo sforzo interistituzionale messo in campo per permettere alle fasce più in difficoltà di accedere in tempi rapidi ad un sostegno fondamentale. Agli strascichi della crisi pandemica, infatti, si sono aggiunti i recenti rincari dei costi energetici, che per le fasce meno abbienti rappresentano una vera e propria mazzata che mette a rischio la possibilità di poter continuare a pagare regolarmente un affitto". "La risposta – conclude Coletti – è stata importante, ed è una boccata di ossigeno sia per tanti nuclei familiari che per i proprietari delle case. Il contributo va visto come un’opportunità a tutto tondo a tutela del mantenimento del diritto di abitazione".

Nel distretto Centro Nord - di cui Ferrara è comune capofila - sono state inoltrate 2356 istanze di accesso al sostegno, di cui 2259 nella graduatoria 1, riservata alle persone con Isee inferiore a 17.154 euro, e 97 nella graduatoria 2 dedicata ai nuclei con Isee fino a 35mila euro ma con comprovati cali di reddito riconducibili all’emergenza Covid 19. Per facilitare la presentazione delle domande in forma cartacea, è stato messo a disposizione anche lo Sportello Casa, situato nei locali dell’Assessorato alle Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative di corso Giovecca, 203.