"Fontana della Collegiata a Portomaggiore riparata: ecco come"

La fontana che arricchisce piazza Papa Giovanni XXIII, di fianco alla chiesa Collegiata, a Portomaggiore, è stata riparata. Si era scatenata sui social una polemica sulla gestione della elegante fontana, che si era intasata e non funzionava per l’incuria. Problema risolto: "La nostra fontana, che ci ha dato qualche pensiero web nei giorni scorsi – afferma l’assessore Gian Luca Roma – sta bene, grazie all’intervento periodico programmato di pulizia eseguito dai nostri dipendenti comunali, che ringraziamo. Era già in programma anche la sostituzione di una delle pompe per ripristinare gli zampilli esterni". L’opera quindi è stata restituita alla comunità di Portomaggiore.

f.v.