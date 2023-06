Fontana in piazza, partiti i lavori

Sono cominciati in questi giorni, i lavori di riqualificazione e pulitura della fontana monumentale che sorge al centro di Piazza della Repubblica a Tresigallo. Il cantiere è stato avviato

la settimana scorsa. L’opera, per la quale è stato ottenuto il nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio-Emilia e Ferrara, prevede un restyling del fondo della fontana, operazioni di pulitura, nonché un intervento di rinnovamento dell’impiantistica per riportare a nuova luce uno dei monumenti più peculiari e fotografati dai turisti in visita a Tresigallo. Infatti, la fontana è fulcro del Centro Rossoniano (con la sua caratteristica forma a ‘D’), caratterizzata da statue bronzee di gazzelle che si abbeverano. Grazie a questi lavori, dunque, si andrà ulteriormente a valorizzare il monumento. "Attraverso questi lavori – sottolinea il sindaco di Tresignana, Laura Perelli – l’amministrazione comunale intende restituire il giusto decoro alla fontana monumentale in Piazza della Repubblica, che da tempo necessitava di una sistemazione e ripulitura".