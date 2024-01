Fontana monumentale in piazza. Tre milioni e mezzo per restaurarla

COPPARO

Entra nel vivo l’intervento di restauro della Fontana Monumentale di Copparo, che sorge nel cuore di piazza della Libertà. In questi giorni, infatti, è stato montato il ponteggio necessario a lavorare in quota e nella giornata di domani saranno eseguite le prove di pulizia sul materiale da inviare alla Soprintendenza e le ulteriori prove di stuccatura. L’opera, inserita tra gli interventi di riqualificazione delle piazze del centro storico (‘Rigenera Copparo 01’) finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per 3.490.000 complessivi euro e affidati alla ditta Geo Costruzioni di Formignana, restituirà alla comunità il monumento integro, leggibile e funzionante. Il progetto di restauro si articola su più livelli.

Nello specifico, si prevede il restauro degli elementi lapidei e scultorei e il ripristino della guaina impermeabilizzante all’interno delle vasche; la revisione del sistema idraulico per la completa ripresa in esercizio della fontana; la revisione dell’impianto elettrico esistente con contestuale sostituzione degli apparecchi illuminanti. La Fontana Monumentale è stata progettata da Piero Toschi e decorata a basso rilievo dallo scultore Enzo Nenci, esponente della corrente novecentista. La sua realizzazione ha avuto inizio nel 1933, in occasione della costituzione del Consorzio Intercomunale Acquedotto, per celebrare l’arrivo dell’acqua potabile in città, mentre la sua inaugurazione è datata 4 novembre 1935.

La struttura è in cemento armato e la finitura superficiale in marmo: si compone di un’ampia vasca rotonda in pietra, di una vasca centrale con ai lati epigrafi che ricordano i caduti copparesi nei conflitti della prima metà del ‘900 e del monumento vero e proprio composto da un pilastro in marmo bianco di Carrara e circondato da quattro rostri aggettanti in marmo verde imperiale, incisi a bassorilievi. L’altezza complessiva è pari a circa 8,30 metri. "La fontana è funzionante – spiegano dall’Amministrazione Comunale -, ma inattiva a causa di una perdita che coinvolge la cisterna di accumulo interrata non lontano nella piazza. A ciò si ovvierà con l’esecuzione delle opere necessarie a garantirne il funzionamento, che peraltro prevedono la modifica dell’attuale funzionamento a ‘ciclo aperto’ con un funzionamento a ‘ciclo chiuso’, per riutilizzare la stessa acqua senza sprechi".

Valerio Franzoni