Fontane danzanti e osservatorio aperto

BONDENO

Ricco programma a Bondeno per l’antivigilia di Natale: oggi infatti è una giornata densa di appuntamenti. Si comincia alle 16 con il Christmas Open Day del circolo culturale Auxing alla Casa della Musica: si terranno esibizioni natalizie, musica moderna e incontri con gli insegnanti. Alla stessa ora in piazza Garibaldi, spazio a un nuovo grande evento: ’La Magia di Babbo Natale’, con la musica dei Rulli Frulli (Gruppo della Fondazione C.G. Andreoli), l’arrivo di Babbo Natale e - alle 18 - l’emozionante spettacolo di fontane danzanti di acqua, luci e fuoco. In aggiunta, sempre in piazza, le Sfiziosità delle Associazioni con le frittelle di mele e i pincini della Pro loco di Santa Bianca, il tè caldo, la cioccolata in tazza, i panettoni e i pandori di Panarea2, il vin brulé e le frittelle salate della Filarmonica ’G. Verdi’ di Scortichino. In serata, alle 20 a La Florida, apertura dell’Osservatorio astronomico e planetario digitale.