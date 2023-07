Fontanella in Via dei Calzolai a Francolino, Intervento di Ripristino di Hera in Giornata

Da piccola fuoriuscita a fontanella in una decina di giorni. È accaduto all’altezza del civico 446 di via dei Calzolai, a Francolino. A denunciare la perdita di acqua sono stati diversi cittadini. Tra questi Odero Rescazzi, idraulico, che ha raccontato: "La perdita inizialmente era un rigagnolo, che ho notato almeno una decina di giorni fa, ed ora è una fontanella da un paio di giorni. Il fatto è stato segnalato ad Hera e sono venuti subito a mettere il segnale di deviazione stradale e il cavalletto, poi nessuno si è più fatto vivo per ripristinare il guasto. Ogni tanto il cartello viene urtato e lo si risistema. Mi sono sentito in coscienza di raccontarlo per il lavoro che faccio e anche perché a casa cerchiamo di risparmiare l’acqua e veder sciupato un bene primario mi irrita molto". Hera ha spiegato che la problematica era nota, si trattava inizialmente di una perdita. L’attività è stata programmata in base alle esigenze del territorio, alle priorità. Nella mattinata di ieri è stato però segnalato un peggioramento e dopo un sopralluogo, nel pomeriggio, visto l’aggravarsi della situazione, i tecnici hanno deciso di intervenire subito

e la conclusione dell’operazione, salvo imprevisti, è avvenuta in giornata.

l. b