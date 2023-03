Fonti rinnovabili, il grande progetto per contenere i costi

Ha preso il via il percorso partecipativo per far nascere una comunità energetica a Voghiera. Il progetto "Energia e Comunità nelle Terre del Sandalo" realizzato nell’ambito del bando regionale sulla Partecipazione che, grazie ad un emendamento e un ordine del giorno presentati dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Piccinini, ha inserito premialità specifiche nei confronti delle domande che hanno come obiettivo la realizzazione di CER e di gruppi di autoconsumo collettivo. Nelle prossime settimane si svolgerà una seconda assemblea pubblica a cui si aggiungeranno tre laboratori per approfondire gli aspetti economici, giuridici e tecnici che riguardano proprio la costituzione della CER. "L’auspicio – chiosa la capogruppo regionale grillino - è che grazie a questi incontri di condivisione sul territorio cresca la consapevolezza e la conoscenza tra i cittadini di uno strumento di condivisione dal basso dell’energia".

Una comunità energetica consiste in un’associazione tra cittadini, attività commerciali, Comuni e imprese che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. Il primo passo da compiere è la costituzione di un’entità legale. Dal momento che, per legge, lo scopo di una comunità energetica non può essere il profitto, le forme più comunemente utilizzate sono quelle dell’associazione riconosciuta o della cooperativa.

v.f.