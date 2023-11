Food Festival e Tenerina. Arrivano le certificazioni. Ecco il marchio Deco

Doppio marchio De.c.o. (Denominazione comunale di origine) per il Ferrara Food Festival edizione 2023. Per la prima volta infatti un evento locale avrà la certificazione territoriale, a cui si aggiungerà la certificazione di un nuovo prodotto tipico (che sarà presentata proprio in quella sede): la tradizionale torta Tenerina. È la quinta in tre anni e si aggiunge a Brazadlin, Mandurlin dal Pont, Pane ferrarese, Ricciola ferrarese. Il Ferrara Food Festival, che si apre oggi, con taglio del nastro alla presenza del sindaco Alan Fabbri in piazza Municipale e, a seguire, la conferenza stampa di presentazione del nuovo brand assegnato alla Tenerina, entra nel ’Registro ufficiale delle iniziative, sagre e manifestazioni’ riguardanti le attività e le produzioni agroalimentari, altro tassello del progetto legato alla certificazione comunale, come spiega l’assessore Angela Travagli.

"In soli tre anni abbiamo istituito il regolamento del marchio De.c.o. e valorizzato quattro prodotti. In questa edizione del Ferrara food festival con la Tenerina introduciamo il quinto. Abbiamo inoltre riconosciuto il Ferrara food festival come il primo evento che si può fregiare del marchio De.c.o. della città. Non abbiamo solo istituito un marchio ma abbiamo creato un sistema virtuoso che coinvolge associazioni e attività produttive per dare valore ai nostri prodotti, alle nostre tradizioni, alla nostra identità storica".

Tutti i prodotti certificati hanno passato il vaglio della commissione esaminatrice, composta dall’assessore Travagli, in rappresentanza dell’amministrazione, dall’agronoma Gloria Minarelli e dallo chef Liborio Trotta, docente all’Istituto Vergani.

Tutto il percorso è realizzato in collaborazione con lo stesso Istituto Vergani-Navarra (che testa le ricette) e con la Strada dei Vini e dei Sapori, che realizza lo storytelling dei prodotti e le campagne di promozione e la narrazione delle esperienze. Per ogni singola certificazione sono elaborati requisiti per poter esibire il marchio. L’assegnazione del brand agli eventi è invece legata - come esplicitato in una delibera di giunta approvata oggi - a criteri come: il necessario coinvolgimento di giovani e imprese, la comunicazione delle iniziative, l’organizzazione di eventiworkshop dedicati all’enogastronomia ferrarese

Il progetto De.c.o. nasce e si sviluppa con il coinvolgimento dell’ufficio Commercio dell’amministrazione comunale e nella condivisione e collaborazione delle associazioni di categoria. A tutti l’assessore Travagli esprime il proprio ringraziamento.

"È stato un grande gioco di squadra tra chi, con noi, ha creduto in questo ambizioso progetto – ha concluso Travagli – che si sta sviluppando sempre più".

re.fe.