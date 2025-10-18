Food Festival, in scena i talenti del Brindisi

Didattica orientativa e service learning: il ‘Remo Brindisi’ chiude la sagra dell’anguilla e apre il Ferrara Food festival.

Il ‘Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi si distingue per una didattica orientativa che integra la formazione scolastica con esperienze concrete di Service Learning, valorizzando il legame tra scuola e territorio. Un esempio significativo di questa metodologia è rappresentato dalle attività di Formazione Scuola Lavoro svolte nei week end della sagra dell’anguilla di Comacchio e in quelle dell’inaugurazione del Ferrara Food Festival del 31 ottobre, con taglio del nastro per i ragazzi dell’Accoglienza turistica e cooking show per gli studenti di cucina e di sala. Un percorso di crescita tra scuola e territorio. La didattica orientativa adottata dall’istituto Alberghiero pone lo studente al centro di un percorso formativo che va oltre l’apprendimento teorico, favorendo l’acquisizione di competenze trasversali e professionali attraverso il confronto diretto con il mondo del lavoro e la comunità locale. La Formazione Scuola Lavoro, realizzata in collaborazione con la cooperativa Work and Belong, è culminata nei tre ’Venerdì Stellati’, eventi che hanno visto protagonisti chef di fama come Igles Corelli, Simone Finetti e Giacomo Devoti.

Le tre serate sono state un’occasione preziosa per mettere in pratica le competenze tecnico-

pratiche, offrendo agli studenti la possibilità di lavorare fianco a fianco con grandi chef e di contribuire attivamente alla realizzazione di eventi di alto profilo per la cittadinanza. Service Learning: Imparare Servendo la Comunità Il Service Learning si è concretizzato nella progettazione e realizzazione di tre cene tematiche ispirate agli antichi banchetti estensi. Il 10 ottobre , ultimo venerdì stellato, è stato allietato dalla presenza di musicisti come Aurora Manfredi, specializzata in musica antica e liuto, e Luca Faraci, violinista di musica

barocca e rinascimentale e da figuranti in costumi tratti dai bozzetti dell’artista Remo Brindisi, per celebrare le donne e la storia del territorio. Lo chef Giacomo Devoti ha lasciato agli studenti un messaggio profondo: "Quello che voi ereditate dai vostri padri, ricordatevi di mantenerlo". Un invito a custodire e valorizzare il patrimonio culturale e gastronomico trasmesso dalle generazioni precedenti. La serata si è aperta con una terrina di selvaggina accompagnata da pan brioche, acciughe, capperi ed erbe aromatiche, seguita da un risotto impreziosito da un “orologio” di erbe aromatiche disposto sul bordo del piatto. Lo chef ha suggerito di assaporare un’erba diversa ogni due cucchiai, concludendo con la menta selvatica, per un’esperienza sensoriale unica.

Gli studenti sono stati protagonisti in ogni fase dell’evento e hanno curato ogni dettaglio, dai

menù alle mise en place, dall’impiattamento alla presentazione dei vini del territorio, dimostrando competenza e passione. Riconoscimenti e Valori. Il dirigente scolastico Pierlia Stimolo ha espresso gratitudine agli studenti per l’impegno dimostrato, sottolineando come non sia scontato che i ragazzi scelgano di dedicare il proprio tempo libero a queste iniziative. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai docenti per la capacità di coinvolgere e motivare gli studenti, affinando le loro competenze tecniche attraverso la pratica, ricordando quanto sia determinante, nel corso della vita, incontrare insegnanti capaci di fare la differenza nel percorso di crescita personale e professionale. L’esperienza dei “Venerdì Stellati” rappresenta un esempio virtuoso di come la scuola possa essere motore di innovazione didattica e di servizio alla comunità.