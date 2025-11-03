Il food festival saluta col processo al pampapato: “Delizia i palati, assolto”

Ferrara, 3 novembre 2025 – Il pampepato è colpevole, sì. Di deliziare il palato. E’ proprio per questo condannato – sentenzia Luca Cimarelli, il parruccone da giudice, il sorriso di chi ha il potere di dire l’ultima parola – a stare sulle tavole di Natale per l’eternità. Con buona pace di Edoardo Raspelli, il piglio severo, nei panni di pubblico ministero, accusatore inflessibile, pronto a ricusare il giudice. “Questa sentenza mi pare già scritta”, scandisce le parole.

Pampepato o pampapato? Il dolce sul banco degli imputati

Pampepato o pampapato, Papa o pane, energetico o glicemico, souvenir della nostra infanzia o piuttosto un dolce malinconico, benedizione del palato o croce per una dentatura Durban’s. E’ finito – ieri mattina, cortile del castello – sul banco degli imputati, l’udienza per il Ferrara food festival. Alle spalle del magistrato il cartellone, “la giustizia è uguale per tutti” (anche per i dolci). A destra e sinistra, toghe e piglio deciso, Edoardo Raspelli – gastronomo –, la pubblica accusa. E Sonia Peronaci, cuoca, conduttrice tv, il difensore che ogni imputato si augura di avere. “Non condanniamo la dolcezza, celebriamola”, passione al servizio di una giusta causa. Nell’aula era presente Matteo Fornasini, assessore comunale.

FERRARA FOOD FESTIVAL edoardo raspelli e federico sarzi amade'

Raspelli, piglio severo, nei panni del pubblico ministero

Raspelli, esordio scoppiettante. Con una bacchettata a Iginio Massari, lo chef che ha definito il pampapato ferrarese una “porcheria”, scatenando un’ondata di polemiche. “Ha sempre ragione lui”, la graffiante ironia del pm.

I testimoni dell’accusa e quelli della difesa: scambi al vetriolo

Ogni processo ha i suoi testimoni. Quelli dell’accusa erano Francesco Actis Giorgetto, in tenuta sportiva; Pietro Sibilla, dentista; il ristoratore Matteo Salbaroli. Per la difesa Alessandro Orsatti (“Il suo nome mi dice qualcosa”, il dubbio del giudice); Massimo Cappelli (“Io, un panettiere”) e Federico Di Bisceglie, giornalista de Il Carlino. Scambio di vedute al vetriolo, l’udienza si dipana tra colpi di scena, cresce l’attesa del verdetto, nessuno azzarda previsioni. “Io corro maratone, il pampapato è piombo”; “E’ patrimonio culturale, non un reato”; “Roba da museo”; “Ogni fetta una storia di famiglia”; “Capolavoro gastronomico”. E “No, fa male ai denti”. Raspelli chiede di limitare l’uso ad una fetta all’anno. “Basta per essere felici”, l’accalorata difesa. Ma l’ultima parola è sua, del giudice Cimarelli: “Verrà un giorno in cui tutto questo non ci sarà, ma non è questo quel giorno”. Tolkien, signore degli anelli, sigillo al pampapato.

Ferrara food festival, Urbinati: “Una manifestazione di successo”

Ferrara food festival, si abbassano le luci. “Siamo arrivati alla maturità della manifestazione, perché dall’intuizione meravigliosa di Stefano Peliciardi abbiamo costruito un volano di sviluppo territoriale”, commenta Massimiliano Urbinati, presidente della strada dei vini e dei sapori della provincia di Ferrara e dirigente scolastico dell’istituto Vergani Navarra . “Quest’anno – dichiara Stefano Pelliciardi, titolare Sgp Grandi Eventi – il FerraraFoodFestival si è distinto per la presenza di nomi di grande rilievo, da Davide Oldani a Furio Marino, fino a Sonia Peronaci e Edoardo Raspelli”.