Forestali, cambio al vertice. Il colonnello Terzi in Regione

Aldo Terzi, colonnello del ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri, è stato nominato nuovo comandante della Regione carabinieri forestale Emilia Romagna sostituendo il colonnello Gaetano Palescandolo che andrà a ricoprire l’incarico di comandante della Scuola forestale carabinieri di Cittaducale. Il colonello Terzi si è insediato negli uffici del comando Regione carabinieri forestale in viale Silvani 6 a Bologna, incontrando i comandanti dei cinque gruppi carabinieri forestale dipendenti e il comandante del reparto carabinieri Parco dell’Appennino Tosco Emiliano. Alle dipendenze del colonnello Terzi sono stati posti 376 carabinieri forestali, donne e uomini in divisa, distribuiti in 74 reparti capillarmente ripartiti nel territorio regionale.

Già comandante del gruppo carabinieri forestale di Bologna, con competenza sul territorio della Città metropolitana di Bologna e sulla provincia di Ferrara, l’ufficiale è nato a Bologna nel 1965; nel 1992 si è laureato con lode in Scienze Agrarie all’Università di Bologna abilitandosi successivamente all’esercizio della professione di dottore agronomo e forestale. Dopo alcune esperienze lavorative alla cattedra di Selvicoltura dell’Università di Bologna sotto la guida di Umberto Bagnaresi e in precedenza nei vigili del fuoco di Bologna, ha iniziato, nel 1994, la propria carriera come ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Fino al 2007 ha ricoperto, come comandante, numerosi incarichi direttivi nelle numerose specializzazioni del Corpo forestale dello (Nucleo investigativo di polizia forestale, Cites, Nucleo agro-alimentare, Nucleo investigativo incendi boschivi) acquisendo una competenza specifica sulle materie della specialità forestale.

Nel 2007, ha assunto l’incarico di vice comandante regionale del Corpo forestale dello Stato dell’Emilia-Romagna, incarico che ha mantenuto ad-interim fino al 2017 anche quando, dal 2008, ha ricoperto l’incarico principale di comandante provinciale di Rimini del Corpo forestale dello Stato. Con l’assorbimento nell’Arma dei carabinieri è stato confermato nel ruolo come ufficiale dell’Arma con l’incarico di comandante del gruppo carabinieri forestale di Rimini fino al comando Regione carabinieri forestale ‘Emilia Romagna’. Nel 2021 è stato nominato comandante del gruppo carabinieri forestale di Bologna, incarico che ha retto fino al 15 settembre scorso.