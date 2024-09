Forlani non ci sta: "Rifiuti, promesse non mantenute"

Non solo Michele Brancaleoni, capogruppo di Vivi Ostellato, spara a zero sul provvedimento dell’amministrazione Rossi anche Rossano Forlani (nella foto), leader di Insieme per Ostellato. Il provvedimento ricordiamo riguarda lo stanziamento annuale di 75mila euro del Comune per calmierare l’incremento della Tari decisa da Clara, il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Nel dettaglio la società Clara Spa, in accordo con l’Amministrazione comunale, provvederà ad applicare le riduzioni sulla Tari 2024 utili a coprire l’incremento tariffario del 4,5% rispetto allo scorso anno e a prevedere un’ulteriore riduzione della tariffa. Le riduzioni saranno applicate nell’ultima bolletta dell’anno relativa al quarto trimestre e che avrà scadenza il 15 novembre 2024, al fine di determinare l’esatto importo del conguaglio in favore di cittadini ed imprese.

"Tariffa rifiuti, soliti aumenti…solite promesse", attacca sul web Forlani.

E aggiunge: "Siamo alle solite, a cui immaginiamo seguirà la solita scusa: ‘È stato un errore del gestore’, però, guardando le fatture di Clara che stanno arrivando, la realtà sembra tutta un’altra storia". Una narrazione per Forlani fuorviante: "Ci avevano assicurato che non ci sarebbero stati aumenti, anzi addirittura piccole diminuzioni a tutte le utenze, ma eccoci qui, a fare i conti con le prime testimonianze di tanti cittadini arrabbiati che ci hanno contattato poiché le cifre in bolletta non corrispondono a ciò che è stato garantito e promesso dal sindaco Elena Rossi al termine della campagna elettorale a poche ore dal voto, con tanto di video promozionale sul tema". E conclude sarcastico: "Ci è sorto un dubbio, abbiamo forse capito male dalle promesse fatte nell’ultimo giorno della campagna elettorale, poi ribadite in consiglio?".

Franco Vanini