Formazione, ancora 174 posti

Accoglienza migranti significa anche istruzione, come previsto proprio dagli accordi con la cooperative che gestiscono i centri. Il Codacons fa sapere di avere ottenuto il finanziamento di un progetto volto a favorire la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro nella Regione Emilia Romagna per 250 profughi o richiedenti asilo politico. "Ad oggi a solo un mese dalla scadenza della prima fase – si legge in una nota – del progetto ( individuazione partecipanti ) ha verificato che sono pervenute solo 76

richieste, ne restano disponibili ancora 174.

In particolare il progetto finanziato con l’otto per mille a diretta gestione statale che è la quota del gettito Irpef che ogni cittadino contribuente può scegliere di destinare allo Stato si riferisce nella linea di finanziamento: "Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati, diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia".