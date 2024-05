"Formazione e sanità, con Fabbri siamo pronti a fare crescere la città"

Di formazione è una repubblicana. Il Pri è sempre stata la sua casa e, tra l’altro, all’interno dell’Edera ha ricoperto anche incarichi nazionali e regionali. Ora, però, si è accasata nelle file di Forza Italia dalle quali proverà a raggiungere il Consiglio Comunale. Stiamo parlando di Marcella Pacchioli, avvocato di lungo corso, volto noto dell’associazionismo culturale ferrarese che ha deciso, sostenendo la coalizione di centrodestra per il sindaco Alan Fabbri, di calcare la scena politica in prima persona.

Pacchioli, dal Pri a Forza Italia per la prima volta candidata in Consiglio Comunale. Perché scendere in campo attivamente?

"Ho deciso di candidarmi a sostegno di Alan Fabbri perché penso, pur limitatamente a quelle che sono le mie competenze, di poter dare un contributo di crescita a questa città, portando avanti il percorso virtuoso che l’amministrazione uscente ha avviato fin dal suo insediamento. Forza Italia penso sia, al momento, il vero contenitore di coloro che hanno come riferimento la cultura liberale. Il centro del centrodestra: una forza centrista, rassicurante e che fa della competenza una delle peculiarità caratterizzanti".

Lei ha fondato e presieduto, per anni, l’associazione Attiva Ferrara. Cosa resta di quell’esperienza?

"Quella fu un’esperienza straordinaria. Organizzammo, pionieristicamente, dei bellissimi momenti di approfondimento culturale e non solo. Dal seminario sulle banche – particolarmente ‘caldo’ nel periodo del commissariamento Carife – agli approfondimenti su Spadolini, finendo con la sanità".

Ecco, proprio sulla sanità lei si è concentrata molto in questi ultimi anni benché lontana da Ferrara. Quale sarebbero le sue idee?

"Fermo restando che si tratta di una competenza prettamente regionale, penso che anche il Comune possa giocare un ruolo centrale per lo meno nell’indirizzo da dare sulla gestione della sanità locale in collaborazione con le aziende sanitarie. Ho portato avanti un progetto molto importante, relativo alla parte riabilitativa dei pazienti, che già in Romagna è stato presentato alla direzione generale dell’azienda sanitaria e ha riscosso un buon successo. Proprio sulla riabilitazione, andrebbe rilanciato il nostro centro d’eccellenza: il Pellegrino".

Nel programma di Forza Italia un ruolo centrale lo rivestono le imprese e lo sviluppo. Quali sono le sue idee in questo senso?

"Professionalmente mi sono sempre occupata di imprese e con le realtà produttive ho stabilito una sinergia solida che, immagino, tra il nostro e il territorio di Ravenna nel quale lavoro. La spinta propulsiva deve essere immaginata in ottica di area vasta, facendo leva sulle potenzialità che possono derivare dagli spin-off universitari. Immagino la crescita di Ferrara, profondamente ancorata al dialogo tra formazione e mondo produttivo".